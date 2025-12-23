Трамп презентує проєкт лінкорів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про створення нового класу лінкорів, які отримали назву на його честь. Про це він заявив під час оголошення у Флориді 22 грудня.

За словами Трампа, Військово-морські сили США працюють над створенням «золотого флоту». Президент заявив, що кораблі Trump Class покликані замінити «старі і втомлені» судна флоту, зокрема есмінці класу Arleigh Burke.

«Як головнокомандувач маю за честь оголосити затвердження плану для ВМС почати будівництво нових, дуже великих — найбільших, які ми коли-небудь будували, — військових кораблів. Їхній дизайн розглядався протягом тривалого часу. Це почалося з мене на моєму першому терміні. ВМС США будуть вести розробку дизайну кораблів разом зі мною, бо я — людина естетики», – заявив Трамп.

За даними The New York Times, водотоннажність нових лінкорів більш ніж удвічі перевищить розміри найбільших кораблів США, які перебувають на озброєнні – 35 тис. тонн. Очікується, що Trump Class зможуть нести гіперзвукові ракети, крилаті ракети з ядерними боєголовками та матимуть збільшений боєзапас. Крім того, кораблі хочуть оснастити системами штучного інтелекту.

Трамп заявив, що перші два кораблі можуть збудувати протягом 2,5 років. Загалом США хочуть збудувати до 20 таких лінкорів. Втім, військові аналітики та ексадмірали наголошують, що такі великі кораблі не відповідають сучасним морським загрозам та є вразливими у потенційних конфліктах з Китаєм. Опоненти ініціативи наголошують, що ВМС США потребують флот із менших кораблів, які частково чи повністю будуть безпілотними.