Євген Марусяк не зумів пробитися в топ-30 найкращих

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився третій змагальний день, в якому було розіграно 5 комплектів нагород у 9 видах спорту: гірськолижному, санному та ковзанярському, керлінгу, фігурному катанні, фристайлі, хокеї, стрибках з трампліна та сноубордингу.

Українські спортсмени виступили у двох видах спорту, однак успіху не досягли і, як наслідок, поки залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 9 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

Євген Марусяк та Віталій Калініченко не зуміли вибороти медалі у чоловічих стрибках з трампліна. Українцям не вдалося потрапити до топ-30 – перший посів 42-ге місце, а другий став 49-м. Попри це результат Марусяка став четвертим найкращим в історії України на Олімпіадах. І найкращим за 28 років – востаннє вищі місця українці займали ще на Іграх у 1998 році.

Перемогу ж у цій дисципліні святкував німець Філіп Раймунд. Другим фінішував поляк Каспер Томасяк. а третю сходинку розділили між собою Рен Нікайдо з Японії і Грегор Дешванден зі Швейцарії.

У жіночому сегменті фристайлу (слоупстайл) золото взяла швейцарка Матільда Гремо. Срібло у китаянки Айлін Гу, а срібло в Меган Олдем з Канади.

В гірськолижному спорті серед чоловіків (командна комбінація) перемогу святкувала Швейцарії. Цікаво, що бронза не дісталась нікому, адже срібло між собою розділили Австрія і ще один дует зі Швейцарії.

У змаганнях з ковзанярського спорту на дистанції 1000 метрів золото і срібло здобули нідерландки Ютта Лірдем та Фемке Кок відповідно, а бронза дісталоась Міхо Такагі з Японії.

У чоловічому сноубордингу (бігейр) найкращим став японець Кокомо Мурасе (Японія). У топ-3 також потрапили новозеландець Зої Садовські-Сіннотт та кореєць Ю Сьонг Гюн.

Варто згадати також про Юліанну Туницьку та Олену Смагу, які провели два перші заїзди у жіночих одномісних санах. Перша показала 16-й результат, а друга стала 18-ю.

Норвегія втримала лідерство у загальному заліку попри те, що не завоювала жодної медалі за змагальний день. Водноча за кількістю золотих нагород з норвежцями зрівнялася Швейцарія. У трійку найкращих увірвалась Японія.

Медальний залік Олімпіади станом на 9 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 3 1 2 6 2 Швейцарія 3 1 1 5 3 Японія 2 2 3 7 4 Німеччина 2 1 1 4 5 США 2 0 0 2 6 Австрія 1 3 0 4 7 Італія 1 2 6 9 8 Нідерланди 1 1 0 2 8 Франція 1 1 0 2 8 Чехія 1 1 0 2 11 Швеція 1 1 0 2 12 Китай 0 1 1 2 12 Південна Корея 0 1 1 2 14 Нова Зеландія 0 1 0 1 14 Польща 0 1 0 1 14 Словенія 0 1 0 1 17 Канада 0 0 2 2 18 Болгарія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).