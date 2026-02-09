Найкращий результат України за 28 років: медальний залік Олімпіади-2026 станом на 9 лютого
Особливістю змагального дня став розділений подіум одразу у двох видах спорту
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився третій змагальний день, в якому було розіграно 5 комплектів нагород у 9 видах спорту: гірськолижному, санному та ковзанярському, керлінгу, фігурному катанні, фристайлі, хокеї, стрибках з трампліна та сноубордингу.
Українські спортсмени виступили у двох видах спорту, однак успіху не досягли і, як наслідок, поки залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 9 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
Євген Марусяк та Віталій Калініченко не зуміли вибороти медалі у чоловічих стрибках з трампліна. Українцям не вдалося потрапити до топ-30 – перший посів 42-ге місце, а другий став 49-м. Попри це результат Марусяка став четвертим найкращим в історії України на Олімпіадах. І найкращим за 28 років – востаннє вищі місця українці займали ще на Іграх у 1998 році.
Перемогу ж у цій дисципліні святкував німець Філіп Раймунд. Другим фінішував поляк Каспер Томасяк. а третю сходинку розділили між собою Рен Нікайдо з Японії і Грегор Дешванден зі Швейцарії.
У жіночому сегменті фристайлу (слоупстайл) золото взяла швейцарка Матільда Гремо. Срібло у китаянки Айлін Гу, а срібло в Меган Олдем з Канади.
В гірськолижному спорті серед чоловіків (командна комбінація) перемогу святкувала Швейцарії. Цікаво, що бронза не дісталась нікому, адже срібло між собою розділили Австрія і ще один дует зі Швейцарії.
У змаганнях з ковзанярського спорту на дистанції 1000 метрів золото і срібло здобули нідерландки Ютта Лірдем та Фемке Кок відповідно, а бронза дісталоась Міхо Такагі з Японії.
У чоловічому сноубордингу (бігейр) найкращим став японець Кокомо Мурасе (Японія). У топ-3 також потрапили новозеландець Зої Садовські-Сіннотт та кореєць Ю Сьонг Гюн.
Варто згадати також про Юліанну Туницьку та Олену Смагу, які провели два перші заїзди у жіночих одномісних санах. Перша показала 16-й результат, а друга стала 18-ю.
Норвегія втримала лідерство у загальному заліку попри те, що не завоювала жодної медалі за змагальний день. Водноча за кількістю золотих нагород з норвежцями зрівнялася Швейцарія. У трійку найкращих увірвалась Японія.
Медальний залік Олімпіади станом на 9 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|3
|1
|2
|6
|2
|Швейцарія
|3
|1
|1
|5
|3
|Японія
|2
|2
|3
|7
|4
|Німеччина
|2
|1
|1
|4
|5
|США
|2
|0
|0
|2
|6
|Австрія
|1
|3
|0
|4
|7
|Італія
|1
|2
|6
|9
|8
|Нідерланди
|1
|1
|0
|2
|8
|Франція
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехія
|1
|1
|0
|2
|11
|Швеція
|1
|1
|0
|2
|12
|Китай
|0
|1
|1
|2
|12
|Південна Корея
|0
|1
|1
|2
|14
|Нова Зеландія
|0
|1
|0
|1
|14
|Польща
|0
|1
|0
|1
|14
|Словенія
|0
|1
|0
|1
|17
|Канада
|0
|0
|2
|2
|18
|Болгарія
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).