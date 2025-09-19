Юлія Джима залишила серйозній слід в історії українського біатлону

19 вересня своє 35-річчя відзначає відома українська біатлоністка Юлія Джима – олімпійська чемпіонка і 5-разова переможниця чемпіонатів світу в складі збірної України у жіночих естафетах. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя видатної спортсменки, яка після початку війни вступила до лав Національної гвардії України і продовжує прославляти свою державу на спортивних майданчиках світу.

Спорт переміг мистецтво

Юлія Джима народилася 19 вересня 1990 року в Києві в родині біатлоніста, учасника ОІ-1994 у норвезькому Ліллегаммері Валентина Джими. Мама Юлії також у молодості займалася цим видом спорту.

Вищу освіту здобула в Сумському державному університеті, спеціалізація «Іноземна філологія та соціальні комунікації».

Першим наставником Юлії став батько: на початку спортивного шляху його поради та рекомендації допомагали розвиватися у спортивному плані. На тренуваннях наполягла мати, якій не подобалося, що дівчинка надто довго сидить нерухомо за малюванням.

У юнацькій секції біатлону Юлія швидко стала успішною, але в юніорській кар'єрі біатлоністка медальних результатів не досягла: з 2008-го до 2011-го років вона взяла участь у чотирьох юніорських чемпіонатах Європи, де її найкращими результатами стали два четверті місця – естафета у 2009 році та індивідуальні перегони у 2011 році. Однак на своїй першій дорослій естафеті на чемпіонаті Європи Джима взяла золото. Сталося це у 2011 році в Італії (Валь-Ріданна).

Дебют Юлії у збірній України відбувся у 2012 році в Обергофі (Німеччина) в межах 4-го етапу Кубка світу. Джима разом із Оленою Підгрушною, Вітою та Валею Семеренко посіла 8 місце в естафеті, а наступного дня в особистій гонці (спринті) посіла 34 місце, набравши перші очки у кар'єрі.

Перший повноцінний сезон та срібло чемпіонату світу

Сезон 2012/13 став першим повноцінним сезоном у кар'єрі молодої спортсменки. Джима виступила на 8-ми з 9-ти етапів, пропустивши лише сьомий етап у Гольменколлені, а також завоювала срібло чемпіонату світу в естафетній гонці. Перші три етапи, що проходили на початку сезону, склалися для Джими невдало: українка лише двічі в особистих перегонах зуміла потрапити до 20 найсильніших, посівши 13-те і 15-те місце в спринтерських перегонах в Естерсунді та Гохфільцені відповідно. У першій естафеті сезону Юлія разом із командою посіла друге місце, пропустивши вперед лише норвежок.

Естафетне золото на Кубку світу Джима здобула в Обергофі, а перша особиста нагорода прийшла вже за рік, у сезоні 2012/13, у гонці на 15 км – на другому етапі Кубка Світу в Гохфільцені в гонці переслідування вона закрила всі цілі та фінішувала другою.

Тричі Юлія стала володаркою срібної медалі. Набравши за сезон 289 очок, Джима посіла 30 місце в загальному заліку. Статистика стрільби Джими склала 84-90%. Максимально зосередженою спортсменці вдавалося залишатись під час естафетних забігів, найменше – під час спринту.

Олімпійське золото

Головними виступами цього сезону стали Олімпійські ігри 2014 року в Сочі. На етапі естафети українські спортсменки вважалися фаворитками. Біатлоністки підтвердили очікування експертів та допомогли Україні вперше за 20 років здобути золото на зимовій Олімпіаді (в естафеті 4х6 кілометрів), яке є першим і єдиним для України в біатлоні.

Збірна України з біатлону із золотими медалями Олімпійських ігор-2014 (Джима – друга ліворуч)

Цікаво, що в естафеті Джимі довірили другий етап після Віти Семеренко. Вважається, що тренери на цей етап ставлять найменш досвідчених спортсменок. Але Юлія не тільки не зіпсувала гонки, але й не використала жодного додаткового патрона та привезла команді додаткові півхвилини переваги. У підсумку Валентина Семеренко та Олена Підгрушна утримали перше місце та вибороли золоті нагороди.

Прикметно, що українки перемогли в естафеті росіянок, які захищали титул олімпійських чемпіонок. Втім, у 2017 році срібло в них забрали: у двох біатлоністок виявили допінг та анулювали всі їхні результати.

На цій же Олімпіаді Юлія брала участь і в інших перегонах, проте посісти призове місце їй більше не вдалося. В індивідуальній гонці вона була лише сьомою. Масстарт українка закінчила 22-ю, а спринт – 42-ю.

За короткий термін із перспективної біатлоністки Джима перетворилася на справжню лідерку збірної. Найвище особисте місце в загальному заліку вона досягла в сезоні 2016/17, де стала 8-ою. Є у Джими й медаль із чемпіонату світу з літнього біатлону – у 2015 році спортсменка здобула бронзу у гонці переслідування.

Після повного обстеження у Словенії, де у спортсменки виявили причину проблем із легенями, які періодично виникали під час тренувального процесу, Юлія значно додала у швидкості. На чемпіонаті Європи 2017 року в польському місті Душники-Здруй українка спромоглася зібрати повний комплект нагород: бронзу у змішаній естафеті, бронзу – в гонці переслідуванні та золото – у спринті.

На Олімпіаді у Пхончхані Юлія Джима увійшла до складу збірної разом з Ольгою Абрамовою, Іриною Варвинець, Анастасією Меркушиною, Оленою Підгрушною, Валею та Вітою Семеренко. Однак участь в Олімпійських іграх 2018 року для неї виявилася не дуже вдалою.

На початку Ігор президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що Джима не вийде на олімпійські спринт і гонку переслідування, адже нібито вона хоче зосередитися на індивідуальній гонці та масстарті, куди мала кваліфікуватися за квотою Кубка світу. Вона була 16-ю, а росіянку Катерину Юрлову-Перхт дискваліфікували. Таким чином Джима потрапляла до топ-15. Але квоту скоротили до 14 місць, і українка до масстарту не потрапила. А в індивідуальних перегонах їй вдалося фінішувати лише 20-ою.

Того ж року Юлія привезла з чемпіонату світу серед військових три нагороди. Бронзові медалі українка виборола у командній гонці та гонці патрулів. Друге місце вона посіла у спринті.

Скандальний роман з тренером

Тоді ж довкола неї спалахнув неабиякий скандал. Її колега по команді Валя Семеренко звинуватила тренерський склад у тому, що для естафети відібрали спортсменок, які показують нижчі результати, ніж вона. Також вона повідомила, що у Джими роман з їхнім головним тренером Урошем Велепцем (наставник був старший за Юлію на 23 роки). За словами Семеренко, у Кореї Джима навіть жила в одному номері з ним, а тренування відвідувала на власний розсуд. На жаль, в естафеті збірній України теж не вдалося зійти на п'єдестал – «синьо-жовті» посіли 11 місце.

Урош Велепец и Юлія Джима

У квітні 2018 року Джима заявила, що хоче завершити кар’єру. Представники Федерації запропонували їй різні варіанти підготовки, аби талановита біатлоністка не пішла зі спорту, в тому числі й готуватися до нового сезону зі збірною Словенії, яку очолив Урош Велепець. Зрештою, Юлія погодилась на цю пропозицію, а щодо романтичних стосунків із тренером однозначної відповіді не дала, зазначивши, що «у кожного своя правда».

6 грудня 2019 року у Поклюці (Словенія) Юлія здобула свою першу особисту перемогу на етапі Кубка світу, вигравши індивідуальну гонку. Джима не допустила жодного промаху та на 5,9 сек випередила польку Моніку Хойніш-Старенгу. На чемпіонаті світу в Естерсунді стала призеркою у жіночій естафеті.

У 2020-му на чемпіонаті Європи Джима здобула золоту медаль у складі збірної України в змішаній естафеті разом з Валентиною Семеренко, Дмитром Підручним та Артемом Примою.

У сезоні 2020/21 Кубка світу Юлія взяла срібло на 7-му етапі в Антгольці. До цього біатлоністка увійшла до десятки найкращих: на 1-му (Контіолахті, індивідуальні перегони) та на 5-му (Оберхоф, спринт) етапах. У масстарті в Антерсельві біатлоністка прийшла 10-ю через прикре падіння (вона втратила близько 15 секунд наїхавши на шведку Ганну Еберг, яка у результаті взяла срібло).

У 2021 році Джима на чемпіонаті світу виборола зі збірною України бронзову медаль в естафеті.

На Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні Юлія була лідеркою збірної України, виступила на всіх шести дистанціях і 4 рази потрапила в десятку найкращих: 10-те місце в індивідуальних перегонах, 8-е місце в спринті, 7-е місце в жіночій естафеті та 7-е місце у масстарті.

Наприкінці лютого 2022 року під час війни з Росією вступила до лав Національної гвардії України. У сезоні 2022/23 стала срібною призеркою на чемпіонаті Європи в швейцарському Ленцергайде: вона посіла друге місце в індивідуальній гонці, припустившись однієї хиби на першій стійці.

У грудні 2024-го взяла участь у традиційній Різдвяній гонці в німецькому Гельзенкірхені, де разом з Дмитром Підручним фінішувала на сьомій сходинці. За підсумками сезону 2024/25 Кубка світу, який складався з 9-ти етапів серії, Юлія стала найкращою снайперкою.

Досягнення

2011 – золота медаль на чемпіонаті Європи (Валь-Ріданна, Італія)

2012 – золота медаль на чемпіонаті Європи (Осрбліє, Словаччина)

2013 – срібна та бронзова медалі на чемпіонаті Європи (Бансько, Болгарія)

2013 – срібна медаль на етапі чемпіонату світу (Нове-Місто, Чехія)

2014 – золота медаль на Олімпіаді (Сочі, Росія)

2015 – бронзова медаль на чемпіонаті світу з літнього біатлону (Чейле-Градістей, Румунія)

2015 – золота медаль на чемпіонаті Європи (Отепяе, Естонія)

2016 – срібна медаль на чемпіонаті світу з літнього біатлону (Отепяе, Естонія)

2017 – золота, срібна та бронзова медалі на чемпіонаті Європи (Душники-Здруй, Польща)

2017 – срібна медаль на етапі чемпіонату світу (Гохфільцен, Австрія)

2018 – бронзова медаль на Кубку світу (Гольменколлен, Норвегія)

2019 – бронзова медаль на чемпіонаті світу (Естерсунд, Швеція)

2020 – бронзова медаль на чемпіонаті світу (Антерсельва, Італія)

2020 – золота медаль на чемпіонаті Європи (Мінськ, Білорусь)

2021 – бронзова медаль на чемпіонаті світу (Поклюка, Словенія)

Цікаві факти