Найкраща снайперка сезону й перша олімпійська чемпіонка
Цікаві факти з життя Юлії Джими, які ви могли не знати
19 вересня своє 35-річчя відзначає відома українська біатлоністка Юлія Джима – олімпійська чемпіонка і 5-разова переможниця чемпіонатів світу в складі збірної України у жіночих естафетах. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя видатної спортсменки, яка після початку війни вступила до лав Національної гвардії України і продовжує прославляти свою державу на спортивних майданчиках світу.
Спорт переміг мистецтво
Юлія Джима народилася 19 вересня 1990 року в Києві в родині біатлоніста, учасника ОІ-1994 у норвезькому Ліллегаммері Валентина Джими. Мама Юлії також у молодості займалася цим видом спорту.
Вищу освіту здобула в Сумському державному університеті, спеціалізація «Іноземна філологія та соціальні комунікації».
Першим наставником Юлії став батько: на початку спортивного шляху його поради та рекомендації допомагали розвиватися у спортивному плані. На тренуваннях наполягла мати, якій не подобалося, що дівчинка надто довго сидить нерухомо за малюванням.
У юнацькій секції біатлону Юлія швидко стала успішною, але в юніорській кар'єрі біатлоністка медальних результатів не досягла: з 2008-го до 2011-го років вона взяла участь у чотирьох юніорських чемпіонатах Європи, де її найкращими результатами стали два четверті місця – естафета у 2009 році та індивідуальні перегони у 2011 році. Однак на своїй першій дорослій естафеті на чемпіонаті Європи Джима взяла золото. Сталося це у 2011 році в Італії (Валь-Ріданна).
Дебют Юлії у збірній України відбувся у 2012 році в Обергофі (Німеччина) в межах 4-го етапу Кубка світу. Джима разом із Оленою Підгрушною, Вітою та Валею Семеренко посіла 8 місце в естафеті, а наступного дня в особистій гонці (спринті) посіла 34 місце, набравши перші очки у кар'єрі.
Перший повноцінний сезон та срібло чемпіонату світу
Сезон 2012/13 став першим повноцінним сезоном у кар'єрі молодої спортсменки. Джима виступила на 8-ми з 9-ти етапів, пропустивши лише сьомий етап у Гольменколлені, а також завоювала срібло чемпіонату світу в естафетній гонці. Перші три етапи, що проходили на початку сезону, склалися для Джими невдало: українка лише двічі в особистих перегонах зуміла потрапити до 20 найсильніших, посівши 13-те і 15-те місце в спринтерських перегонах в Естерсунді та Гохфільцені відповідно. У першій естафеті сезону Юлія разом із командою посіла друге місце, пропустивши вперед лише норвежок.
Естафетне золото на Кубку світу Джима здобула в Обергофі, а перша особиста нагорода прийшла вже за рік, у сезоні 2012/13, у гонці на 15 км – на другому етапі Кубка Світу в Гохфільцені в гонці переслідування вона закрила всі цілі та фінішувала другою.
Тричі Юлія стала володаркою срібної медалі. Набравши за сезон 289 очок, Джима посіла 30 місце в загальному заліку. Статистика стрільби Джими склала 84-90%. Максимально зосередженою спортсменці вдавалося залишатись під час естафетних забігів, найменше – під час спринту.
Олімпійське золото
Головними виступами цього сезону стали Олімпійські ігри 2014 року в Сочі. На етапі естафети українські спортсменки вважалися фаворитками. Біатлоністки підтвердили очікування експертів та допомогли Україні вперше за 20 років здобути золото на зимовій Олімпіаді (в естафеті 4х6 кілометрів), яке є першим і єдиним для України в біатлоні.
Збірна України з біатлону із золотими медалями Олімпійських ігор-2014 (Джима – друга ліворуч)
Цікаво, що в естафеті Джимі довірили другий етап після Віти Семеренко. Вважається, що тренери на цей етап ставлять найменш досвідчених спортсменок. Але Юлія не тільки не зіпсувала гонки, але й не використала жодного додаткового патрона та привезла команді додаткові півхвилини переваги. У підсумку Валентина Семеренко та Олена Підгрушна утримали перше місце та вибороли золоті нагороди.
Прикметно, що українки перемогли в естафеті росіянок, які захищали титул олімпійських чемпіонок. Втім, у 2017 році срібло в них забрали: у двох біатлоністок виявили допінг та анулювали всі їхні результати.
На цій же Олімпіаді Юлія брала участь і в інших перегонах, проте посісти призове місце їй більше не вдалося. В індивідуальній гонці вона була лише сьомою. Масстарт українка закінчила 22-ю, а спринт – 42-ю.
За короткий термін із перспективної біатлоністки Джима перетворилася на справжню лідерку збірної. Найвище особисте місце в загальному заліку вона досягла в сезоні 2016/17, де стала 8-ою. Є у Джими й медаль із чемпіонату світу з літнього біатлону – у 2015 році спортсменка здобула бронзу у гонці переслідування.
Після повного обстеження у Словенії, де у спортсменки виявили причину проблем із легенями, які періодично виникали під час тренувального процесу, Юлія значно додала у швидкості. На чемпіонаті Європи 2017 року в польському місті Душники-Здруй українка спромоглася зібрати повний комплект нагород: бронзу у змішаній естафеті, бронзу – в гонці переслідуванні та золото – у спринті.
На Олімпіаді у Пхончхані Юлія Джима увійшла до складу збірної разом з Ольгою Абрамовою, Іриною Варвинець, Анастасією Меркушиною, Оленою Підгрушною, Валею та Вітою Семеренко. Однак участь в Олімпійських іграх 2018 року для неї виявилася не дуже вдалою.
На початку Ігор президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що Джима не вийде на олімпійські спринт і гонку переслідування, адже нібито вона хоче зосередитися на індивідуальній гонці та масстарті, куди мала кваліфікуватися за квотою Кубка світу. Вона була 16-ю, а росіянку Катерину Юрлову-Перхт дискваліфікували. Таким чином Джима потрапляла до топ-15. Але квоту скоротили до 14 місць, і українка до масстарту не потрапила. А в індивідуальних перегонах їй вдалося фінішувати лише 20-ою.
Того ж року Юлія привезла з чемпіонату світу серед військових три нагороди. Бронзові медалі українка виборола у командній гонці та гонці патрулів. Друге місце вона посіла у спринті.
Скандальний роман з тренером
Тоді ж довкола неї спалахнув неабиякий скандал. Її колега по команді Валя Семеренко звинуватила тренерський склад у тому, що для естафети відібрали спортсменок, які показують нижчі результати, ніж вона. Також вона повідомила, що у Джими роман з їхнім головним тренером Урошем Велепцем (наставник був старший за Юлію на 23 роки). За словами Семеренко, у Кореї Джима навіть жила в одному номері з ним, а тренування відвідувала на власний розсуд. На жаль, в естафеті збірній України теж не вдалося зійти на п'єдестал – «синьо-жовті» посіли 11 місце.
Урош Велепец и Юлія Джима
У квітні 2018 року Джима заявила, що хоче завершити кар’єру. Представники Федерації запропонували їй різні варіанти підготовки, аби талановита біатлоністка не пішла зі спорту, в тому числі й готуватися до нового сезону зі збірною Словенії, яку очолив Урош Велепець. Зрештою, Юлія погодилась на цю пропозицію, а щодо романтичних стосунків із тренером однозначної відповіді не дала, зазначивши, що «у кожного своя правда».
6 грудня 2019 року у Поклюці (Словенія) Юлія здобула свою першу особисту перемогу на етапі Кубка світу, вигравши індивідуальну гонку. Джима не допустила жодного промаху та на 5,9 сек випередила польку Моніку Хойніш-Старенгу. На чемпіонаті світу в Естерсунді стала призеркою у жіночій естафеті.
У 2020-му на чемпіонаті Європи Джима здобула золоту медаль у складі збірної України в змішаній естафеті разом з Валентиною Семеренко, Дмитром Підручним та Артемом Примою.
У сезоні 2020/21 Кубка світу Юлія взяла срібло на 7-му етапі в Антгольці. До цього біатлоністка увійшла до десятки найкращих: на 1-му (Контіолахті, індивідуальні перегони) та на 5-му (Оберхоф, спринт) етапах. У масстарті в Антерсельві біатлоністка прийшла 10-ю через прикре падіння (вона втратила близько 15 секунд наїхавши на шведку Ганну Еберг, яка у результаті взяла срібло).
У 2021 році Джима на чемпіонаті світу виборола зі збірною України бронзову медаль в естафеті.
На Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні Юлія була лідеркою збірної України, виступила на всіх шести дистанціях і 4 рази потрапила в десятку найкращих: 10-те місце в індивідуальних перегонах, 8-е місце в спринті, 7-е місце в жіночій естафеті та 7-е місце у масстарті.
Наприкінці лютого 2022 року під час війни з Росією вступила до лав Національної гвардії України. У сезоні 2022/23 стала срібною призеркою на чемпіонаті Європи в швейцарському Ленцергайде: вона посіла друге місце в індивідуальній гонці, припустившись однієї хиби на першій стійці.
У грудні 2024-го взяла участь у традиційній Різдвяній гонці в німецькому Гельзенкірхені, де разом з Дмитром Підручним фінішувала на сьомій сходинці. За підсумками сезону 2024/25 Кубка світу, який складався з 9-ти етапів серії, Юлія стала найкращою снайперкою.
Досягнення
- 2011 – золота медаль на чемпіонаті Європи (Валь-Ріданна, Італія)
- 2012 – золота медаль на чемпіонаті Європи (Осрбліє, Словаччина)
- 2013 – срібна та бронзова медалі на чемпіонаті Європи (Бансько, Болгарія)
- 2013 – срібна медаль на етапі чемпіонату світу (Нове-Місто, Чехія)
- 2014 – золота медаль на Олімпіаді (Сочі, Росія)
- 2015 – бронзова медаль на чемпіонаті світу з літнього біатлону (Чейле-Градістей, Румунія)
- 2015 – золота медаль на чемпіонаті Європи (Отепяе, Естонія)
- 2016 – срібна медаль на чемпіонаті світу з літнього біатлону (Отепяе, Естонія)
- 2017 – золота, срібна та бронзова медалі на чемпіонаті Європи (Душники-Здруй, Польща)
- 2017 – срібна медаль на етапі чемпіонату світу (Гохфільцен, Австрія)
- 2018 – бронзова медаль на Кубку світу (Гольменколлен, Норвегія)
- 2019 – бронзова медаль на чемпіонаті світу (Естерсунд, Швеція)
- 2020 – бронзова медаль на чемпіонаті світу (Антерсельва, Італія)
- 2020 – золота медаль на чемпіонаті Європи (Мінськ, Білорусь)
- 2021 – бронзова медаль на чемпіонаті світу (Поклюка, Словенія)
Цікаві факти
- Юлія з дитинства захоплюється живописом, досягла успіху в написанні портретів. Вона навіть хотіла зібрати колекцію картин для власної виставки, але через щільний графік відклала це. У її колекції є срібна медаль олімпіади з малювання. Зброю Джими розписано власноруч, також біатлоністка прикрасила гвинтівки сестрам Семеренко.
- Після тріумфу на Олімпіаді-2014 син президента Петра Порошенка Олексій подарував спортсменці автомобіль ЗАЗ Sens. Крім того, за олімпійське золото біатлоністка отримала 125 тисяч доларів призових та однокімнатну квартиру у Києві.
- Отримала орден України «За заслуги» III і II ступенів.
- Юлія незаміжня, дітей не має.