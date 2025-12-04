Андрій Демченко шукатиме собі нову команду

Український тренер Андрій Демченко покинув казахстанський «Женіс», повідомляє клубний сайт. У 49-річного фахівця завершився термін дії контракту і сторони вирішили його не продовжувати.

Демченко очолив «Женіс» в червні 2025 року і за цей час провів 17 поєдинків, здобувши з командою 8 перемог, 6 нічиїх та 3 поразок. Під його керівництвом команда фінішувала на шостій сходинці чемпіонату Казахстану, набравши 36 очок.

Нагадаємо, Демченко – вихованець запорізького футболу. Професіональну карʼєру футболіста розпочав у московському ЦСКА, виступав за «Аякс», з яким виграв Суперкубок Європи. Опісля грав за запорізький «Металург», «Маріуполь», «Оболонь», харківський «Геліос» та молдовську «Дачію».

У статусі тренера дебютував у 2011 році в запорізькому «Імексі». В Україні також працював у «Металурзі», «Вересі», «Львові», «Металісті 1925» та «Буковині». За кордоном очолював узбецький «Обод», грузинські «Ділу» та «Динамо» Батумі (у 2023 році виграв золото чемпіонату Грузії і вивів команду у кваліфікацію Ліги чемпіонів).