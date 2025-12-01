Володимир Мунтян виводив збірну Гвінеї у фінальну частину Кубка Африки-1998

У понеділок, 1 грудня, після тривалої хвороби пішов із життя колишній гравець і тренер «Динамо» Володимир Мунтян, повідомляє прес-служба киян. Легендарному півзахиснику було 79 років.

Нагадаємо, Мунтян – вихованець «Динамо». За київську команду виступав з 1965-го по 1977-й роки і в 302 матчах забив 57 голів. У складі «біло-синіх» сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі завоював національний Кубок, також став володарем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА в 1975 році. Завершував кар'єру гравця у київському СКА.

У 1969 році визнавався найкращим гравцем Радянського Союзу. За збірну СРСР забив 7 голів у 49 матчах.

У 1980 році розпочав тренерську роботу у вищезгаданому СКА. В Україні встиг потренувати «Черкаси», «Таврію», «Оболонь», «Кривбас», «Ворсклу», «Динамо», молодіжну збірну України, а також був в. о. національної команди. За кордоном працював з мадагаскарським КОСФАП, збірною Гвінеї (під його керівництвом африканці пробились у фінальну частину Кубка Африки-1998) та російською «Аланією».

Був головою Комітету національних збірних Федерації футболу України. А з квітня 2007 року – президентом Асоціації ветеранів футболу України.