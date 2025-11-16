Андрій Полунін допоміг «левам» завоювати бронзові медалі

У суботу, 15 листопада, помер відомий український півзахисник Андрій Полунін, повідомляє пресслужба збірної футболістів-ветеранів України. Хавбеку було всього 54 роки.

Полунін розпочав професіональну кар’єру у павлоградському «Шахтарі» в 1989-му. За рік перебрався до «Дніпра», де став справжньою легендою (відіграв понад 190 матчів, оформив 28 голів і 31 асист, вигравав срібні (1993) та бронзові (1992, 1995, 1996) медалі чемпіонату України, доходив до фіналу Кубка, ставав чемпіоном СРСР серед дублерів (1991)).

У 1997-му встиг пограти одразу за два клуби – київський ЦСКА та криворізький «Кривбас». У 1998-му Полунін приєднався до «Карпат», за які провів 14 матчів та відзначився забитим м’ячем. Саме його результативний удар у передостанньому турі сезону 1997/98 у ворота донецького «Металурга» приніс львів’янам перемогу 1:0 і, як наслідок, бронзові медалі чемпіонату України.

Потім 4-річний період в Німеччині («Нюрнберг», «Санкт-Паулі», «Рот-Вайс»). Догравав Полунін у рідному «Дніпрі», а останній свій матч провів за «Кривбас» (у 2003-му). За збірну України зіграв 9 матчів та забив один гол (Італії у 1995-му).

Починаючи з 1 січня 2025-го Андрій Полунін працював на посаді шеф-скаута «Металіста 1925». Ще вчора іменитий хавбек грав у благодійному матчі легенд на підтримку ЗСУ, який організували в Луцьку. Наступної суботи Андрій Вікторович мав приїхати із харків’янами до Львова.