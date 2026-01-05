Юрій Гладир востаннє був в України 4 роки тому

Колишній гравець збірної України з волейболу Юрій Гладир поскаржився, що не може поїхати на батьківщину через війну. Через це він навіть не був присутній на похороні матері. 41-річний спортсмен досі залишається у статусі військовозобов’язаного і боїться, що може бути мобілізований.

«Відколи я отримав польське громадянство (у 2013 році, – прим.), я завжди в'їжджав в Україну за польськими документами. Після початку війни правила змінилися, і в системі я все ще вказаний як громадянин України. Тому якби я поїхав, то вже б не повернувся в Польщу», – розповів Юрій у коментарі Weszlo.com.

Волейболіст зізнався, що востаннє був в Україні перед війною, майже чотири роки тому.

До слова, в Україні наразі заборонене подвійне громадянство. Закон про множинне громадянство в Україні ухвалили влітку 2025 року, проте діяти він почне лише 16 січня 2026 року. Поки що за спробу перетину кордону з паспортом іншої країни українців штрафують. У серпні 2025 року Президент України Володимир Зеленський назвав перші п’ять країн, з якими запрацює множинне громадянство, серед яких є і Польща.

Нагадаємо, Гладир в Україні грав за черкаський «Азот» та київський «Локомотив». З 2008 року виступає за польські клуби (з перервою на вояж у турецький «Фенербахче» та італійську «Емму Вілас»). За свою кар'єру Юрій чотири рази ставав чемпіоном Польщі, тричі вигравав Суперкубок та двічі Кубок Польщі. Волейболіст викликався до лав збірної України з 2008 до 2011 року. Потім він сам висловив бажання припинити виступи за національну команду, оскільки «бачив лише корупцію та байдужість до збірної з боку функціонерів».

Цікаво, що минулого місяця Гладир потрапив на шпальти польських газет у зв’язку зі скандалом. Його 15-річна донька Дар’я стала жертвою цькування своїх однокласників у престижному варшавському ліцеї TE Vizja. Керівництво закладу, навчання в якому коштує до 5 тисяч злотих на місяць, не реагувало на ситуацію, а після розголосу ухвалило рішення виключити Дар’ю зі школи, аби замовчати проблему і перекласти відповідальність за скандал на постраждалу сторону.

На підтримку Гладиря і його доньки стали чимало польських спортсменів (лідер збірної Польщі Фабіан Джизга, колишня польська біатлоністка Вероніка Новаковська-Земняк, польські волейболісти Томаш Форналь, Дам'ян Войташек, Бартош Беднож, Якуб Кохановскі та інші). Після розголосу варшавська поліція розпочала перевірки та перші процесуальні дії. Також на захист дівчинки став міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який закликав Польщу до покарань причетних до цькування українців.