З ліцею у Варшаві відрахували одного з кривдників Дар'ї Гладир

З ліцею TE Vizja у столиці Польщі Варшаві відрахували одного з учнів, який ображав доньку ексгравця збірної України з волейболу Юрія Гладира. Ще одному школяру, причетному до цькувань Дар’ї Гладир, оголосили догану. Про це йдеться у заяві навчального закладу.

Адміністрація ліцею заявила, що цькування українки відбувалось поза межами навчального закладу. Крім того, стверджується, що між підлітками виник «особистий конфлікт», а батьки Дар’ї нібито надали «справі характер конфлікту на національному ґрунті», залучивши адвоката та журналістів. Однак, заявляють у ліцеї, адміністрація вжила заходів для урегулювання конфлікту.

«Попри те, що інцидент не стосувався шкільного життя, керівництво школи відреагувало, оскільки будь-яка інформація щодо безпеки учнів розглядається школою з найвищою серйозністю, незалежно від місця та обставин події. Негайно після отримання інформації про інцидент керівництво ліцею вжило заходів відповідно до чинних у закладі Стандартів захисту неповнолітніх та загальнообов’язкових норм законодавства», – йдеться у заяві ліцею.

Зокрема, постраждалій українці запропонували зустрічі зі шкільним психологом і педагогом. Також у ліцеї створили виховні та профілактичні заходи для учнів, у тому числі у класі, в якому вчиться Дар’я Гладир, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому. Також адміністрація ліцею повідомила, що одного з кривдників дівчини відрахували з навчального закладу, а ще одному учню, причетному до цькувань, оголосили догану.

«В Загальноосвітньому ліцеї TE Vizja з двомовними відділеннями у Варшаві відбулася перевірка представниками Мазовецького куратора освіти, метою якої було встановлення навчально-виховної ситуації Дарії Гладир та перевірка відповідності дій директора школи нормам освітнього законодавства. За результатами перевірки заклад отримав протокол, до якого частково було подано застереження, а щодо решти зауважень – впроваджено рекомендації», – повідомили у ліцеї.

Міністерство освіти Польщі повідомило, що за результатами перевірки закладу, надало ліцею 20 рекомендацій, виконання яких перевірять додатково.

«Водночас перевіряється законність рішення про виключення учениці. Міністерство національної освіти нагадує, що кожна школа, державна чи приватна, несе особливу відповідальність за благополуччя та безпеку своїх учнів, і кожен випадок агресії має розглядатися з належною увагою та підтримкою жертви насильства», – цитує заяву міністерства польський новинний сайт Onet.

Батько Дар’ї у коментарі для Onet наголосив на неприпустимості такої поведінки серед учнів, однак зауважив, що розголос ситуації та залучення правоохоронців й адвоката, дало результат.

«Коли я ріс, ці проблеми вирішувалися по-іншому. Зараз насильство не дозволено. Як батько, коли я почув ці повідомлення, у мене в голові промайнула одна думка, у наш час це не дозволено. Ми повинні йти правильним шляхом, і поки що це дає результати», – сказав Юрій Гладир у коментарі для Onet.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що донька ексгравця збірної України з волейболу Юрія Гладира стала жертвою булінгу. 15-річна Дар’я отримувала від однолітків вульгарні та образливі текстові й голосові повідомлення. На конфлікт відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіги, він закликав Польщу покарати кривдників українки. Також Андрій Сибіга повідомив, що обговорив ситуацію зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, який пообіцяв «відреагувати належним чином».