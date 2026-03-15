Диверсію провели в тимчасово окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині

Агенти військового руху «Атеш» провели диверсію біля окупованого Сіверськодонецька на Луганщині, унаслідок чого було знеструмлено штаб бригади російських військових. Про це повідомили в телеграм-каналі руху в неділю, 15 березня.

За даними партизан, у результаті пожежі згорів трансформатор, який забезпечував електроенергією штаб 123-ї артилерійської бригади Збройних сил РФ.

«Без електрики вийшли з ладу системи зв’язку та обладнання штабу. Підрозділ тимчасово втратив можливість координувати дії, отримувати та передавати накази, а також вести оперативне управління особовим складом», – повідомив «Атеш».

