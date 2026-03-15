Партизани знеструмили штаб російської бригади в Сіверськодонецьку
Через відсутність електрики в штабі перестали працювати системи зв’язку та інше обладнання
Агенти військового руху «Атеш» провели диверсію біля окупованого Сіверськодонецька на Луганщині, унаслідок чого було знеструмлено штаб бригади російських військових. Про це повідомили в телеграм-каналі руху в неділю, 15 березня.
За даними партизан, у результаті пожежі згорів трансформатор, який забезпечував електроенергією штаб 123-ї артилерійської бригади Збройних сил РФ.
«Без електрики вийшли з ладу системи зв’язку та обладнання штабу. Підрозділ тимчасово втратив можливість координувати дії, отримувати та передавати накази, а також вести оперативне управління особовим складом», – повідомив «Атеш».
