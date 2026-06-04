Аварія сталася у 2025 році в селі Старий Вишнівець

Колишнього депутата Кременецької районної ради Василя Теслюка засудили до 8 років позбавлення волі через смертельну ДТП, яку він скоїв напідпитку. Правоохоронці встановили, що водій виїхав на узбіччя, де на смерть збив військового біля його автомобіля. У суді обвинувачений підтвердив, що вживав алкоголь, а збив пішохода через те, що йому раптово стало погано.

Смертельна аварія сталася на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селі Старий Вишнівець. Близько 19:30 19 травня 2025 року водій автомобіля Mitsubishi Сolt виїхав на зустрічну смугу руху, а потім на узбіччя. Біля дороги був припаркований автомобіль ВАЗ 2109, біля якого стояв його власник – 46-річний військовий з Тернополя. П’яний водій переїхав його на смерть. Під час розслідування правоохоронці встановили, що за кермом Mitsubishi Сolt був депутат Кременецької районної ради від ВО «Свобода» Василь Теслюк.

Як йдеться у вироку Збаразького районного суду від 28 травня, обвинувачений напідпитку не був достатньо уважним та допустив занесення авто, виїзд на узбіччя та наїзд на людину. Внаслідок ДТП військовий отримав закриту травму грудей, живота і тазу з численними переломами кісток та ушкодженням внутрішніх органів. Чоловік помер від масивної внутрішньої кровотечі на місці аварії.

У суді Василь Теслюк щиро розкаявся та пояснив, що того дня після роботи випив алкоголь. Доїхавши до смт Вишнівець, обвинувачений відчув, що в нього погіршилось самопочуття та вирішив випити кави, а потім поїхати далі. Через пару хвилин йому стало погано і він наїхав на потерпілого. До чіткого усвідомлення подій дійшов вже на наступний день.

Суд врахував пом’якшувальні обставини. Зокрема, що ексдепутат частково заплатив за надгробний пам’ятник загиблому військовому. Також він має чимало нагород, грамот та подяк за оборону України і меценатство, а зараз проходить військову службу у Збройних Силах України.

Водночас суддя зазначив, що смертельна ДТП, скоєна напідпитку, є важким злочином. Тому Василя Теслюка засудили до 8 років позбавлення волі. На вирок суд можна подати апеляційну скаргу.