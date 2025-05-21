Смертельна ДТП сталася 19 травня у селі Старий Вишнівець

Депутату Кременецької райради на Тернопільщині повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

За даними Тернопільської обласної прокуратури, ДТП сталася у понеділок, 19 травня, о 19:30 у селі Старий Вишнівець Кременецького району.

Житель Кременецького району, депутат райради за кермом Mitsubishi Сolt у стані алкогольного сп’яніння на швидкості допустив занос автомобіля, виїхав на зустрічну смугу руху й узбіччя, де збив пішохода –військового, який перебував поблизу свого авто ВАЗ 2109. Унаслідок ДТП пішохід загинув на місці аварії.

Депутату райради повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Як повідомлялося, згадана ДТП сталася на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селі Старий Вишнівець. Загинув 46-річний мешканець Тернополя.