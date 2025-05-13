П'яного таксиста затримали уночі на вул. Лазаренка

Уночі на вівторок, 13 травня, у Львові патрульні затримали водія таксі у стані сильного алкогольного сп’яніння. Він вчинив ДТП і намагався втекти, а під час розмови з поліцейськими приліг на землю відпочити, бо не міг стояти на ногах.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, патрульні отримали виклик на вул. Лазаренка, де зі слів заявника, водій таксі вчинив ДТП і хоче поїхати з місця події. Порушником виявився водій авто KIA K5, брендованого у таксі. У момент прибуття патрульних водій їхав заднім ходом, а поруч стояв пошкоджений автомобіль Opel Insignia.

Під час спілкування із 40-річним водієм, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Від перевірки чоловік відмовився. За даними ZAXID.NET, порушник був за кермом таксі Bolt.

Допоки поліцейські оформляли на нього адміністративні матеріали за ДТП, керування у стані сп’яніння та без документів (ст. 124, за ч. 1 ст. 130, ч.1 ст. 126 КУпАП) чоловік ліг на асфальт відпочити, бо не міг триматися на ногах.

У патрульній поліції зауважили, що у квітні за участю нетверезих водіїв в області зафіксували 13 ДТП з потерпілими, в яких травмувалося 16 осіб і одна людина загинула.