Зеленський обговорив із військовими питання посилення протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 березня, заявив, що Росія готує нову операцію, спрямовану проти систем водопостачання в українських громадах у найближчі місяці.

Президент наголосив, що місцева влада має відповідально поставитися до захисту критичної інфраструктури. За його словами, у кожній громаді необхідно посилити увагу до безпеки об’єктів водопостачання, враховуючи потенційну загрозу з боку Росії.

Також Зеленський обговорив із військовими питання посилення протиповітряної оборони, зокрема, захисту західних регіонів від атак дронів. Він доручив опрацювати додаткові заходи у цьому напрямку.

У Міністерстві оборони 25 березня також повідомили, що Україна вже створила багаторівневу систему захисту від повітряних загроз, ефективність якої помітна у великих містах. Та наразі агресор зміщує фокус на удари по мирній інфраструктурі в західних областях України.

«Міністерство оборони України вже працює над створенням нового рубежу повітряного захисту, який має унеможливити атаки на мирні міста на заході країни», – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що вдень у вівторок, 24 березня, Росія атакувала Львів ударними дронами. Внаслідок влучання в будинку на пл. Соборній, 4 виникла пожежа. Також зафіксовані влучання в багатоповерхівку на Сихові та падіння уламків на вул. Бандери.

Також того дня внаслідок атаки по середмістю Івано-Франківська загинули 51-річний військовослужбовець Нацгвардії Володимир Шкрумеляк та його 15-річна донька Анелія.

У Тернополі російський БпЛА влучив в адміністративну будівлю біля дитячої лікарні.