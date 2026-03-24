У вівторок, 24 березня, російські безпілотники атакували Тернопіль. Вибух у місті пролунав близько 16:50. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, БпЛА влучив в адмінбудівлю на проспекті Степана Бандери поруч з міською дитячою лікарнею.

Станом на 19:20 на місці працюють рятувальники ДСНС. Інформації про постраждалих наразі немає.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в педіатричному підрозділі міської лікарні №2. Діти перебували в укритті. Постраждалих серед дітей та колективу лікарні немає. Наслідки атаки уточнюють.

У Тернопільській міській раді зазначили, що тимчасово обмежують рух на проспекті Степана Бандери в обох напрямках.

«Станом на зараз рух як приватного, так і громадського транспорту не здійснюється. Просимо водіїв та пасажирів врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути руху», – додали в міськраді.

Про відновлення руху повідомлять додатково. Також у міській раді закликали мешканців терміново повідомити владу, якщо є пошкодження майна після обстрілів.

Звернення приймаються за номерами:

• 1580

• 0800 303 522

• +38 067 447 29 19

В області також фіксували збиття ворожих дронів. Зокрема, через приліт шахеда без електропостачання залишилися дві громади – Зборівська та Залозецька, які межують з Львівською областю. Про збиття та ліквідацію наслідків повідомив голова Залозецької громади Андрій Нога у своєму фейсбуці.

Шматки шахеда біля Залізців

«25 березня з 08:00 відбудеться засідання комісії ТЕБ і НС, за результатами якого будуть прийняті подальші рішення. Звертаю увагу: відновлення електропостачання займе тривалий час. Про будь-які зміни чи початок відновлювальних робіт буде повідомлено окремо. Також на базі місцевої пожежної охорони розгорнуто пункт незламності, де можна зарядити мобільні телефони та набрати питної води», – зазначив Андрій Нога.

Пункт незламності також розгорнули у Зборові, де через атаку теж немає електропостачання. Про це повідомив міський голова Зборова Руслан Максимів.

Додамо, 24 березня Росія атакувала ударними дронами центр Львова. Внаслідок влучання в будинку на пл. Соборній виникла пожежа, відомо про 13 поранених. Також зафіксовані влучання в багатоповерхівку на Сихові та падіння уламків на вулиці Бандери.