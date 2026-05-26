У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 27 травня, у Львові та на Львівщині будуть сильні пориви вітру, а також гроза та град. Синоптики львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди.

Як вказано у прогнозі, 27 травня погоду визначатиме проходження холодного атмосферного фронту від циклону з центром над Східно-Європейською рівниною.

Прогноз для Львівської області: у середу, 27 травня, буде мінлива хмарність. Вночі – без опадів; вранці та вдень – короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вранці та вдень – пориви 17–22 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 19–24°С тепла.

Прогноз для Львова: вранці та вдень 27 травня – пориви північно-західного вітру 17–22 м/с, гроза, град. Температура вночі – 13–15°С, вдень – 21–23°С тепла.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 30 травня.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла прогноз на останній тиждень травня у різних областях України. Незабаром погода погіршиться.