Депутати ЛМР ухвалили повторне звернення до прем'єра Польщі

Львівська міськрада вдруге звернулась до премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска через ситуацію довкола будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Відповідне звернення ухвалили депутати на сесії у четвер, 28 травня. У серпні 2025 року міські обранці також апелювали до прем’єра Польщі з проханням відреагувати на зрив польським підрядником контракту із будівництва.

Звернення на сесії зачитав голова тимчасової контрольної комісії ЛРМ з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Назарій Бербека. Він зазначив, що йдеться про один із найбільших контрактів польського підрядника в Україні, «який міг стати прикладом ефективної співпраці між нашими країнами та доказом спроможності польських компаній якісно працювати в Україні».

У зверненні наголошується, що ЛКП «Зелене місто» було змушене розірвати угоду щодо будівництва сміттєпереробного заводу з польською компанією Control Process S.A. через системне невиконання умов контракту, зрив усіх термінів, а також після консультацій з ЄБРР. На сьогодні контракт остаточно розірваний, а місто розпочинає процедури щодо завершення будівництва вже з новим підрядником.

«Ми категорично відкидаємо, що дії Львова мають на меті погіршення польсько-українських відносин, як це останнім часом звучить з боку представника підрядника. Найкращим доказом протилежного є саме поведінка міста протягом усього процесу реалізації контракту. Ми неодноразово погоджувалися на компромісні рішення щодо продовження строків, додаткові можливості для підрядника та докладали значних зусиль, аби допомогти компанії завершити роботи. Однак у цьому випадку йдеться про публічні кошти, за які ми несемо відповідальність перед громадою міста та міжнародними партнерами. Існує межа компромісів, після якої орган місцевого самоврядування зобов’язаний діяти виключно в інтересах громади та відповідно до умов контракту», – сказано у зверненні.

Львівська депутати закликали не втягувати у господарський спір польські міста-партнери та не використовувати міжмуніципальні відносини для тиску на місто. На переконання міських обранців, подібні спори повинні вирішуватися виключно у правовому полі, а не через політичний чи дипломатичний вплив.

«Попри цей складний і негативний досвід, ми залишаємось відкритими до подальшої співпраці з польськими компаніями та переконані, що попереду ще багато успішних спільних проєктів», – зазначається у зверненні.

«Нам відомо про спроби окремих польських посадовців розсилати листи до польських міст-партнерів Львова та втягувати їх у лобіювання інтересів польського підрядника. Також нам відомо про спроби тиску на український уряд із закликами переконати Львів продовжити співпрацю з компанією, яка не виконала умов контракту. Вважаємо це абсолютно неприйнятним. Бо якщо компанія не виконала контрактних зобов’язань, то це не питання міжнародної політики чи міжмуніципальної дружби. Це питання відповідальності, репутації та виконання підписаних угод», – додав міський голова Львова Андрій Садовий.

Як наголосив мер, ніхто не може вимагати від Львова заплющити очі на невиконаний контракт лише тому, що йдеться про польську компанію. «Ми всі хочемо жити за європейськими правилами. І вони мають бути однаковими для всіх», – написав Андрій Садовий у фейсбуці.

Будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій у Львові стартувало у вересні 2021 року. Загальна вартість проєкту за контрактом із польською компанією Control Process S.A. становить близько 35 млн євро. Фінансування здійснюється за участі Європейського банку реконструкції та розвитку, грантових коштів міжнародних донорів, зокрема Е5P, а також співфінансування з бюджету Львівської міськради. З осені 2024 року проєкт опинився в центрі конфлікту між містом і підрядником через затримки виконання робіт і зрив термінів.