Городоцький районний суд Львівщини визнав водія легковика винним у вчиненні смертельної ДТП біля Львова – унаслідок наїзду на нерегульованому переході загинула пенсіонерка. Суд призначив винуватцю ДТП умовне покарання, звільнивши від відбування тюремного строку.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, аварія сталась ввечері 3 жовтня 2025 року на трасі Львів–Шегині у селі Бартатів біля Львова. Водій Dacia Lodgy Роман Гелета їхав із перевищенням швидкості (76…86 км/год) у межах населеного пункту та збив пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 87-річна жінка загинула на місці ДТП. Судячи із фото поліції, нерегульований перехід освітлювався.

За фактом ДТП порушили кримінальну справу. У суді водій визнав свою провину. Він розповів, що перехід освітлювався, але пішохідка почала раптово переходити дорогу і він не встиг зреагувати. Обвинувачений просив суд не позбавляти його посвідчення водія, бо воно потрібне йому для роботи.

Водій відшкодував матеріальну та частково моральну шкоду родичу загиблої, який не має до нього матеріальних претензій. Цю справу розглянула суддя Ольга Ференц, яка дослідила усі матеріали та аргументи.

Обвинувачуваний працює оглядачем-ремонтником вагонів у підрозділі залізниці, трудовий колектив «Львівської залізниці» клопотав не позбавляти його права керувати транспортними засобами, бо це необхідно для його роботи.

Суддя визнала водія винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила 5 років тюрми, але звільнила від відбування покарання із трирічним іспитовим терміном. Він має відшкодувати державі 20 тис. грн за проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити.