На пішохідку наїхав водій автомобіля Dacia Lodgy

У п’ятницю, 3 жовтня, у ДТП біля Львова загинула 87-річна пішохідка. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 20:20, у селі Бартатів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Dacia Lodgy, 39-річний житель Самбора, наїхав на пішохідку – 87-річну львів’янку. Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка загинула на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.