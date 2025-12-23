У голосуванні взяли участь майже 300 людей

У селі Кузьмин на Хмельниччині релігійна громада проголосувала за вихід з-під юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату і перехід в Православну церкву України. Голосування провели 21 грудня в будинку культури населеного пункту.

У зборах щодо голосування за перехід в ПЦУ взяли участь майже 300 людей. Про це повідомили на сторінці Красилівського благочиння Православної церкви України.

«У мальовничому селі Кузьмин Щиборівської територіальної громади відбулася подія, яка назавжди закарбується в літописі нашого краю – збори релігійної громади храму Різдва пресвятої Богородиці. Красилівське благочиння з великим трепетом і духовною радістю вітає вас із доленосним, вистражданим рішенням. Одноголосне рішення про зміну канонічного підпорядкування та приєднання до родини Помісної Православної церкви України — це не просто юридичний крок», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що на території села є лише одна церква – це храм Різдва Пресвятої Богородиці. Релігійна споруда до 2025 року була зареєстрована за релігійною парафією УПЦ МП. Однак після голосування громада села подаватиме документи для перереєстрації майна за Православною церквою України.

За даними останнього перепису населення, в селі Кузьмин Щиборівської громади проживає 1894 особи.