Корецький жіночий монастир розташований у Рівненській області

Шостий апеляційний адміністративний суд повернув позовну заяву Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), яка вимагала припинити діяльність Корецького жіночого монастиря у Рівненській області та передати його майно державі. Це єдиний в Україні храм, що напряму підпорядковується московському патріархові Кирилу.

Як зазначено в ухвалі суду від 24 листопада, ДЕСС подала позов 4 листопада з двома основними вимогами:

Припинити діяльність Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря Московського патріархату. Передати всі гроші та інші активи монастиря, окрім культового майна, у власність держави.

Крім того, служба просила призначити ліквідатором заступника голови ДЕСС Ігоря Вернера та встановити термін для подання вимог кредиторів у два місяці.

Суд повернув позовну заяву через порушення правил об’єднання позовних вимог. ДЕСС в одній заяві поєднала вимоги, які належать до різного судочинства – адміністративного та цивільного. Служба також не уточнила перелік майна, яке підлягає передачі державі, і не розділила його на культове та некультове.

Наразі держслужба оскаржила рішення у Верховному Суді, який відкрив апеляційне провадження за цією справою.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення СБУ двічі проводила обшуки у Корецькому жіночому монастирі. Тоді це пояснили тим, що такі заходи необхідні для «недопущення використання релігійних громад як осередків “русского міра” та перевірки даних про використання монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо».

24 жовтня 2025 року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомила, що виявила зв'язок Корецького жіночого ставропігійного монастиря УПЦ МП із Російською православною церквою.

Зокрема, під час перевірки зʼясувалося, що:

Корецький монастир є структурною частиною РПЦ;

у статуті монастиря є положення про підлеглість та входження до структури РПЦ;

у рішеннях керівних органів РПЦ чітко визначено канонічну та організаційну залежність монастиря;

РПЦ має можливість впливати на управлінські рішення монастиря;

РПЦ призначає керівницю монастиря та затверджує його статут.

На підставі цих висновків ДЕСС наказала припинити діяльність Корецького монастиря й наголосила, що таке рішення ухвалене винятково в межах чинного законодавства з метою захисту національної безпеки, конституційного ладу та релігійної свободи громадян.