Держслужба наказала припинити діяльність монастиря

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) виявила зв'язок Корецького жіночого ставропігійного монастиря УПЦ МП з російською церквою. Держслужба наказала припинити його діяльність. Про це у п’ятницю, 24 жовтня, повідомила релігійно-інформаційна служба України із посиланням на пресслужбу ДЕСС.

«ДЕСС завершила дослідження щодо наявності ознак афілійованості Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря УПЦ МП з російською церквою, діяльність якої заборонена в Україні відповідно до Закону України “Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій”», – йдеться в повідомленні.

Дослідження розпочали 28 липня та завершили 17 жовтня. В результаті встановили низку ознак афілійованості монастиря із російською православною церквою.

Зокрема, встановлено, що:

Корецький монастир є структурною частиною РПЦ;

у статуті монастиря є положення про підлеглість та входження до структури РПЦ;

у рішеннях керівних органів РПЦ чітко визначено канонічну та організаційну залежність монастиря;

РПЦ має можливість впливати на управлінські рішення монастиря;

РПЦ призначає керівницю монастиря та затверджує його статут.

На підставі отриманих висновків ДЕСС наказала припинити діяльність Корецького монастиря, керівний центр якого розташований на території держави-агресора, та який належить до забороненої законом РПЦ.

«Відповідно до наказу відділ юридичного забезпечення та правової аналітики має забезпечити проведення необхідних процедур згідно із законодавством», – зазначається в повідомленні.

ДЕСС наголошує, що рішення ухвалили виключно в межах чинного законодавства України, з метою захисту національної безпеки, конституційного ладу та релігійної свободи громадян.

Зазначимо, Корецький Свято-Троїцький жіночий ставропігійський монастир УПЦ МП розташований у місті Корець на Рівненщині.