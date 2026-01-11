Священники-колаборанти супроводжували дітей у прифронтовій зоні

На окупованій території Луганської області священнослужителі, які співпрацюють з окупаційною владою, примусово залучали дітей до участі в молебнях поблизу лінії бойового зіткнення. Про це повідомив Центр національного спротиву 10 січня.

За даними активістів, під час різдвяних заходів, які в Росії офіційно відзначають 7 січня, на Луганщині відбулися молебні за участі військовослужбовців 3-ї загальновійськової армії РФ. Для створення пропагандистських матеріалів до цих заходів залучили неповнолітніх, яких організовано вивезли з населених пунктів ТОТ в зону досяжності артилерії та БпЛА.

«Дітей використовували як живий реквізит: їх розставляли поруч із військовими, змушували стояти під час богослужінь і брати участь у зніманнях. Частину дітей доставляли автобусами через школи та так звані патріотичні об’єднання, без реальної згоди батьків», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що підконтрольні окупаційній адміністрації священники супроводжували дітей у прифронтовій зоні, благословляли російських військових і публічно виправдовували присутність неповнолітніх поблизу фронту тезами про «єдність», «служіння» і «духовну підтримку армії».

У ЦНС наголошують, що російська сторона систематично використовує дітей у пропагандистських цілях. Відомо, що відмова від участі в подібних заходах фіксується окупаційними адміністраціями та може мати наслідки для родин – від тиску на батьків до проблем у школах.