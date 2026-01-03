До України повернули 21-річного Дмитра

До України повернули 21-річного Дмитра, якого після початку повномасштабного вторгнення російські військові силоміць вивезли з його рідного села до Краснодара. Про це у п’ятницю, 2 січня, повідомили на сторінці ініціативи Bring Kids Back UA.

У дописі йдеться, що росіяни під виглядом евакуації силоміць вивезли Дмитра до Краснодара. Та як наголошують у Bring Kids Back UA, насправді це була депортація. Юнак був ізольований і перебував під постійним контролем російської влади. Його змусили оформити паспорт РФ.

«Повсякденне життя минало в атмосфері тиску, обмежень і постійного страху – у середовищі, де Росія системно застосовує політику індоктринації та примусової інтеграції, намагаючись підпорядкувати собі молодих людей і зруйнувати їхню українську ідентичність», – пояснили у Bring Kids Back UA.

Цьогоріч контроль за хлопцем послабився, тому він вирішив шукати шляхи для повернення додому. Юнака вдалося врятувати завдяки проєкту «Шлях додому: новий маршрут».

«Сьогодні Дмитро вже на території вільної України. Він у безпеці та отримує необхідну допомогу й підтримку для відновлення після років примусового перебування під контролем окупаційної влади», – додали у дописі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що зовнішня розвідка встановила адреси перебування українських дітей, яких викрала Росія. Список, у якому понад 300 імен та адрес, Україна передасть міжнародним партнерам