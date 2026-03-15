Правоохоронці вилучили залишки гранати

У Черкасах біля під’їзду одного з житлових будинків внаслідок підриву гранати загинув 31-річний чоловік.

Як повідомили в обласній поліції, інцидент трапився 14 березня близько 20:30 на вулиці Надпільній. За попередніми даними, після конфлікту вдома чоловік вийшов на вулицю та привів у дію ручну гранату. Отримані травми виявилися несумісними з життям – він помер ще до приїзду медиків.

Правоохоронці вилучили залишки вибухового пристрою, які направлять на експертизу.

Правоохоронці на місці трагедії в Черкасах 14 березня (Фото поліції)

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за двома статтями ККУ ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «самогубство» та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).