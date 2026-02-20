Двоє поліцейських зазнали поранень через вибух

Увечері четверга, 19 лютого, у місті Сторожинець Чернівецької області невідомий кинув гранату у бік службового автомобіля поліції, біля якого перебувало двоє правоохоронців. Унаслідок вибуху поліцейські отримали поранення. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Інцидент трапився о 22:50. На місці події працювали слідчо-оперативні групи. В області ввели спеціальну поліцейську спецоперацію для розшуку та затримання нападника.

Оновлено о 9:17. Начальник поліції Буковини Віктор Нечитайло повідомив, що правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець. У ході огляду в авто та в будинку затриманого правоохоронці виявили зброю та боєприпаси.

«Під час затримання він чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках та мав при собі ще кілька боєприпасів. Посягання на життя поліцейських – це особливо тяжкий злочин. Реакція буде жорсткою і принциповою», – наголосив Віктор Нечитайло.

Затримання чоловіка, що скоїв замах на поліцейських у Сторожинці (Фото поліції)

За даними начальника поліції області, 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані, а 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

Раніше повідомлялось, що 15 лютого у Чернівцях затримали 32-річного чоловіка, який кинув гранату у центрі міста. У результаті події травмувалося троє громадян, також пошкоджена машина, яка стояла неподалік.