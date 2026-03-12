Лікаря Омеляна Синенького затримали за одержання хабаря

СБУ спільно з поліцейськими викрили завідувача відділення Університетської лікарні Львівського національного медичного університету (колишня Львівська обласна лікарня), відомого лікаря-ревматолога Омеляна Синенького, який вимагав хабар у пацієнтки за виписку про перебування на стаціонарному лікуванні.

Як повідомили у четвер, 12 березня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, 50-річний завідувач ревматологічного відділення вимагав хабар у 30-річної пацієнтки, мешканки Львова, за допомогу у видачі виписки про перебування на стаціонарному лікуванні в медустанові. А саме, посадовець обіцяв пришвидшити процес оформлення меддокументів.

За оперативними даними СБУ, на основі отриманих документів жінка могла оформити групу інвалідності, що в подальшому могло стати підставою для встановлення опікунства щодо неї та уникнення військовозобов’язаним мобілізації.

«Правоохоронці поетапно задокументували отримання фігурантом двох траншів неправомірної вигоди в сумі 600 доларів», – йдеться в повідомленні СБУ. За інформацією прокуратури, лікар отримав 300 доларів у вересні, а ще 300 доларів у грудні минулого року.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання посадовця вилучили медичну документацію та чорнові записи, а також гроші, походження яких встановлюють.

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ). Правоохоронці не розголошують подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав завідувач ревматологічного відділення Університетської лікарні ЛНМУ (колишня Львівська обласна клінічна лікарня), лікар-ревматолог Омелян Синенький.

Слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми.