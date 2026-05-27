Ідея створення Дня української музики належить самим музикантам

У середу, 27 травня, Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення нового пам’ятного дня – Дня української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня – день проведення фестивалю «Червона рута» 1989 року. Про це повідомили на сайті парламенту.

«Метою ініціативи є вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, підтримка культурного спротиву в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також зміцнення українського культурного простору, вільного від російського впливу», – зазначили у Верховній Раді.

Голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко повідомив, що ідея створення Дня української музики належить самим музикантам, зокрема Українській агенції з авторських та суміжних прав. За його словами, професійна музична спільнота потребує окремого дня для об’єднання зусиль задля розвитку української музики та посилення державної підтримки галузі.

