Верховна Рада запровадила День української музики
День української музики щороку святкуватимуть у третю суботу вересня
У середу, 27 травня, Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення нового пам’ятного дня – Дня української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня – день проведення фестивалю «Червона рута» 1989 року. Про це повідомили на сайті парламенту.
«Метою ініціативи є вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, підтримка культурного спротиву в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також зміцнення українського культурного простору, вільного від російського впливу», – зазначили у Верховній Раді.
Голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко повідомив, що ідея створення Дня української музики належить самим музикантам, зокрема Українській агенції з авторських та суміжних прав. За його словами, професійна музична спільнота потребує окремого дня для об'єднання зусиль задля розвитку української музики та посилення державної підтримки галузі.
Також він нагадав, що 25 березня профільний комітет одноголосно рекомендував парламенту ухвалити відповідний проєкт постанови одразу в першому читанні та в цілому. 27 травня законодавчу постанову підтримали 292 народні депутати.
«Червона рута» (англ. RutaFEST) – регулярний всеукраїнський молодіжний фестиваль сучасної пісні та популярної музики, який проводиться раз на два роки, починаючи з вересня 1989 року. Захід названо на честь однойменної культової пісні Володимира Івасюка.