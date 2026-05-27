Pepco готує вихід на український ринок

Польський ритейлер Pepco зареєстрував в Україні нову юридичну особу – ТОВ «Пепко Україна». Компанію створили 18 травня 2026 року, свідчать дані сервісу «Опендатабот».

Юрособа зареєстрована в Києві на вулиці Загородній, 15, неподалік ТРЦ Ocean Plaza, та працює на загальній системі оподаткування. Основний КВЕД компанії – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, що відповідає формату дискаунтерів Pepco.

Очолила новостворене ТОВ Ольга Чабала – партнерка Byword Consulting, яка займається юридичним супроводом бізнесу, бухгалтерським та кадровим аутсорсингом, пише Forbes.

За даними «Опендатабот», статутний капітал «Пепко Україна» становить 1 млн грн. Засновником компанії є британська структура PEO (TRE) Limited, а кінцевими бенефіціарами вказані Теодор Ле Ру де Клерк і Луї Жакобюс Дю Пріз із Південної Африки.

Компанія зареєструвала широкий перелік додаткових видів діяльності – від електронної комерції та оптової торгівлі до рекламних і консультаційних послуг.

Хто керуватиме Pepco в Україні?

Pepco активно формує українську команду топменеджменту. За даними Асоціація ритейлерів України, посаду Country Manager отримав Арсен Старченко, а напрям розвитку нерухомості очолив Іван Омельченко. До команди також долучилася Ольга Приходько, яка має досвід роботи у fashion-ритейлі та девелопменті.

На першому етапі компанія готує до запуску перші магазини разом із підрядниками. Як писав, ZAXID.NET, наразі ритейлер планує зайти у великі міста, зокрема Київ та Львів та зайняти приміщення площею від 450 до 700 м². Наразі тривають перемовини з українськими ТРЦ. Перші магазини Pepco в Україні можуть відкрити уже восени – орієнтовно у жовтні, про це повідомляв СЕО Retail & Development Advisor (RDA) Андрій Лотоцький.

Pepco Group, до якої входить бренд Pepco, управляє понад 4 тис. магазинів у 18 країнах Європи. Мережа спеціалізується на продажі доступного одягу для всієї родини, товарів для дому, дитячих і сезонних товарів.

У 2025 році виторг Pepco Group зріс на 8,7% – до 4,5 млрд євро, а чистий прибуток компанії збільшився на 19,7% і сягнув 219 млн євро.

ZAXID.NET писав про можливий вихід мережі Pepco на український ринок ще у квітні. Тоді йшлось про потенційне відкриття 5–10 магазинів.

До слова, на український ринок також заходить польський маркетплейс Allegro. Проєкт розділено на кілька послідовних етапів, тож масштабування в Україні відбуватиметься поступово. Перший етап стартує уже в червні 2026 року.