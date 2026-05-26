Allegro запускає пряму доставку в Україну

Польський маркетплейс Allegro повідомив про вихід на український ринок. Проєкт розділено на кілька послідовних етапів, тож масштабування в Україні відбуватиметься поступово. Перший етап стартує уже в червні 2026 року, він передбачає, що українські користувачі зможуть купувати у польських продавців із прямою доставкою в Україну, пише Wiadomści Handlowe.

Зазначають, що на початку йдеться про кілька сотень польських компаній, а надалі доступ до платформи відкриють для ширшого кола постачальників.

Наступним етапом компанія планує адаптувати домен Allegro.ua для українських продавців. Повна інтеграція локального бізнесу з платформою може відбутись до 2027 року. Поетапний запуск допоможе компанії оцінювати реакцію українських споживачів та мінімізувати операційні помилки.

Наразі триває технічна підготовка, зокрема, компанія організовує профільні вебінари для партнерів та планує запуск пілотної програми, яку тестуватиме у закритому режимі за участі обмеженого кола користувачів. Доставленням посилок в Україну займатиметься «Нова Пошта».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У пресслужбі Allegro уже офіційно підтвердили намір почати роботу в Україні. «Ми бачимо, що зростає транскордонна онлайн-торгівля і інтерес іноземних покупців, зокрема з України. Щоб краще підтримувати партнерів у виході на нові ринки, ми запускаємо перший етап нового способу доставки – Allegro International Ukraine», – повідомили в компанії.

Що відомо про Allegro?

Allegro – це найбільший польський маркетплейс та інтернет-аукціон. Його часто порівнюють з Amazon, де можна купити абсолютно різні товари – від електроніки, одяг, косметики, товарів для дому до автозапчастини та багато іншого. Allegro заснувала компанія Surf Stop Shop sp. z.o.o в 1999 році. Наразі маркетплейс також працює в Чехії, Словаччині, Угорщині, Хорватії та Словенії.

Суть роботи платформи полягає в тому, що тут продають тисячі різних магазинів та продавців. Користувачі можуть купувати речі за фіксованою ціною або брати участь в аукціонах, роблячи ставки.

За підсумками 2025 року виторг групи зріс на 11% і сягнув близько 3 млрд доларів. Обсяг продажів на платформі у 2025 році становив понад 15 млрд євро. Про це свідчать фінансовий звіт Allegro Q4 2025 Results Presentation. Платформа об’єднує понад 150 тис. продавців і десятки мільйонів товарів.

До слова, інший польський гігант – мережа дискаунтерів Pepco теж підтвердила вихід на український ринок. Перші магазини планують відкрити восени 2026 року. Ідеться передусім про Київ та Львів, наразі уже тривають перемовини з ТРЦ, де буде представлена мережа.