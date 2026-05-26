Юрій Косюк розповів деталі закриття проєкту у Хорватії

Українська агропромислова група МХП відмовилася від масштабного інвестпроєкту в Хорватії, який оцінювали більш ніж у 350–500 млн євро. Ідеться про проєкт в регіоні Бановина поблизу міста Сисак, який стартував у 2023 році. Про причини відмови від ініціативи розповів власник холдингу Юрій Косюк в інтерв’ю хорватському виданню Jutarnji List, передрук опублікували на сайті компанії. Головною причиною закриття проєкту бізнесмен назвав відсутність достатньої підтримки з боку місцевої громади.

«Стало зрозуміло, що проєкт не має достатньої підтримки місцевої громади. Як відповідальний довгостроковий інвестор ми вважаємо, що такі проєкти можуть бути успішними лише за наявності сильного локального консенсусу. Тож ми вирішили не продовжувати реалізацію проєкту в Сисаку», – розповів Юрій Косюк додавши, що наразі тривають формальні юридичні процедури щодо його закриття.

Проєкт передбачав будівництво птахоферм, комбікормового та переробного заводів і мав стати частиною розширення МХП у Південно-Східній Європі.

Водночас за словами Юрія Косюка, це рішення не означає згортання присутності в регіоні, адже компанія й надалі планує розвивати бізнес у Східній Європі. Зокрема, Хорватія залишається для МХП одним із важливих ринків – компанія продовжує працювати в країні та розвивати нові напрями. Як писав ZAXID.NET, нещодавно компанія повідомила про те, що виходить на ринок виробництва кормів для домашніх тварин – завод збудують у Хорватії.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Проєкт у Сисаку МХП розглядала як великий агропромисловий хаб для регіону. Проте від початку він викликав неоднозначну реакцію серед місцевих жителів – частина підтримувала його через економічні перспективи, інші висловлювали занепокоєння щодо екології та впливу на малий фермерський бізнес.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Додамо, що МХП входить до рейтингу найбільших виробників курятини в Європі та є найбільшим виробником курятини в Україні.