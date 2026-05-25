Pepco відкриє перші магазини в Україні до кінця 2026 року

Польська мережа дискаунтерів Pepco планує відкрити перші магазини в Україні у другій половині 2026 року. Тестовий запуск мережі може відбутися вже восени, орієнтовно у жовтні. Це підтвердив у коментарі LIGA.net СЕО Retail & Development Advisor (RDA) Андрій Лотоцький.

RDA є офіційним представником Pepco в Україні та займається пошуком локацій для майбутніх магазинів. За словами Андрія Лотоцького, мережа буде масштабуватись поступово, а перші магазини відкриватимуть у Києві та на заході України – передусім у великих торговельно-розважальних центрах категорії А.

У яких ТЦ може з’явитись Pepco?

Наразі мережа активно веде переговори з українськими ТРЦ. Зокрема, потенційне відкриття магазинів Pepco підтвердили Forbes.Ukraine у львівському ТРЦ King Cross Leopolis, київському Respublika Park, а також у девелоперській компанії Dragon Capital Property Management, до портфеля якої входять Victoria Gardens у Львові, Smart Plaza Obolon, Piramida та «Аладдін» у Києві.

За словами комерційної директорки Dragon Capital Property Management Наталії Кравець, переговори щодо частини об’єктів уже перебувають на просунутій стадії.

«Сподіваємося, ритейлеру вдасться уже невдовзі домовитися про достатню кількість магазинів для відкриття по всій Україні, щоб досягти максимальної ефективності та сформувати лояльність споживачів», – зазначила Наталія Кравець.

Водночас у київських ТРЦ Lavina Mall та Blockbuster Mall повідомили, що Pepco поки не звертався щодо співпраці.

У якому форматі працюватиме Pepco в Україні?

Магазини Pepco працюватимуть у класичному для мережі форматі – це доступний одяг для всієї родини, товари для дому, текстиль, декор, посуд, іграшки та сезонна продукція. Основна концепція бренду – великі обсяги товарів за низькими цінами та швидкі покупки.

Площа магазинів Pepco зазвичай становить 400–600 м². Водночас відкриття однієї торгової точки у Східній Європі може коштувати компанії близько 175 тис. євро.

Pepco Group – один з найбільших ритейлерів Європи, яка розвиває мережі Pepco, Dealz та Poundland у 18 країнах. Компанія зареєстрована у Нідерландах, має штаб-квартиру у Лондоні та торгується на Варшавській фондовій біржі. Наразі група об’єднує понад 4 тис. магазинів.

У 2025 році виторг Pepco Group зріс на 8,7% – до 4,5 млрд євро, а прибуток компанії збільшився майже на 20%. Експерти ринку вважають, що головним конкурентом Pepco в Україні стане мережа Sinsay, яка належить до польської групи LPP, та яка наразі активно розширюється під час повномасштабної війни. Зокрема, лише за 2025 рік LPP відкрила в Україні близько 200 нових магазинів.

До слова, ZAXID.NET писав про можливий вихід мережі Pepco на український ринок ще у квітні. Тоді йшлось про потенційне відкриття 5–10 магазинів.