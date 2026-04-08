Польський ритейлер Pepco відкриє магазини в Україні

Польська мережа магазинів одягу та товарів для дому Pepco готується вийти на ринок України. Перші магазини дисконтного ритейлера планують відкрити у 2026 році. Про це 8 квітня повідомила пресслужба Асоціації ритейлерів України (RAU). Інформацію про це підтвердив власник консалтингової компанії RDA Андрій Жук для Forbes Ukraine.

Зазначають, що офіційний та ексклюзивний представник Pepco в Україні – консалтиногова компанія Retail&Development (RDA) вже веде пошук оптимальних локацій для запуску міжнародної мережі. Також тривають перемовини з підрядниками щодо проведення робіт з облаштування на окремих обʼєктах.

«Попередньо, до кінця 2026 року в Україні можуть відкрити від 5 до 10 магазинів», – пише видання.

Що відомо про Pepco?

Pepco – польська мережа магазинів одягу та побутових товарів, яка працює з 1990 року. Станом на 2026 рік компанія має понад 4 тис. магазинів у 18 країнах і входить до складу Pepco Group. Щомісяця Pepco обслуговує понад 41 млн клієнтів.

Попередні фінансові результати свідчать, що у 2025 році виторг компанії зріс на 8,7% – до 865 млн євро, а чистий прибуток – на 19,7% і становить 219 млн євро. Водночас грошовий потік сягнув 334 млн євро, що дозволило групі підвищити дивідендні виплати на 55%, до 0,096 євро на акцію, а також продовжити програму викупу акцій.