Польська мережа магазинів Pepco готується вийти на ринок України
Перші магазини можуть відкрити вже цього року
Польська мережа магазинів одягу та товарів для дому Pepco готується вийти на ринок України. Перші магазини дисконтного ритейлера планують відкрити у 2026 році. Про це 8 квітня повідомила пресслужба Асоціації ритейлерів України (RAU). Інформацію про це підтвердив власник консалтингової компанії RDA Андрій Жук для Forbes Ukraine.
Зазначають, що офіційний та ексклюзивний представник Pepco в Україні – консалтиногова компанія Retail&Development (RDA) вже веде пошук оптимальних локацій для запуску міжнародної мережі. Також тривають перемовини з підрядниками щодо проведення робіт з облаштування на окремих обʼєктах.
«Попередньо, до кінця 2026 року в Україні можуть відкрити від 5 до 10 магазинів», – пише видання.
Що відомо про Pepco?
Pepco – польська мережа магазинів одягу та побутових товарів, яка працює з 1990 року. Станом на 2026 рік компанія має понад 4 тис. магазинів у 18 країнах і входить до складу Pepco Group. Щомісяця Pepco обслуговує понад 41 млн клієнтів.
Попередні фінансові результати свідчать, що у 2025 році виторг компанії зріс на 8,7% – до 865 млн євро, а чистий прибуток – на 19,7% і становить 219 млн євро. Водночас грошовий потік сягнув 334 млн євро, що дозволило групі підвищити дивідендні виплати на 55%, до 0,096 євро на акцію, а також продовжити програму викупу акцій.