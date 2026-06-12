Паб виселили примусово через понад рік після розірвання договору оренди

Управління комунальної власності за допомогою приватного виконавця стягнуло 538 тис. грн боргу з підприємця Василя Мачеуса, який шість років ухилявся від сплати. Про це йдеться на фейсбук-сторінці управління.

Суд зобов’язав Василя Мачеуса платити до бюджету міста 538 тис. грн ще в 2020 році. Ішлося про борг за оренду приміщення на вул. Лесі Українки, 15, де раніше працював паб боржника «Правий сектор».

«Навіть після набрання судовим рішенням законної сили та видачі виконавчого документа, боржник шість років ухилявся від виконання своїх обов'язків. Ситуацію вдалося вирішити лише у червні 2026 року у межах примусового виконання», – розповіли в управлінні і подякували приватному виконавцеві Олегу Сидію.

У міськраді додали, що юридичний відділ управління комунальної власності вже подав наступний позов проти цього боржника для стягнення інфляційних втрат та 3% річних, нарахованих за весь час прострочення виконання судового рішення. На гроші боржника в межах цієї суми судом накладено арешт.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, йдеться про історію з орендою приміщення на вул. Лесі Українки, 15, де раніше працював паб «Правий сектор». Василь Мачеус не платив за оренду приміщення, тож міськрада розірвала з ним договір. Проте підприємець користувався приміщенням ще понад рік до примусового виселення в 2018 році, за що й накопичився борг. У 2014 році така ж історія з боргами і примусовим виселенням з приміщення на площі Ринок сталась з бізнесом дружини Василя Мачеуса Оксани Мачеус.

Також ZAXID.NET розповідав, як стрип-клуб на площі Ринок, 43 намагався забрати квартири у мешканців будинку, де розташований.