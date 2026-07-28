Компанія відома брендом "Родинна ковбаска"

ТзОВ «Барком» з групи родини Олега та Володимира Баранів планує збудувати біля села Ракобовти Буської громади комбікормовий завод і свиноферму потужністю 12 тис. голів на рік. Повідомлення про громадські слухання проєкту детального плану території оприлюднене на сайті Буської міської ради.

Будівництво планується на території 10,2 га за межами села Ракобовти. Замовником містобудівної документації є виконавчий комітет Буської міської ради, а фінансувало розробку ТзОВ «Барком» (бренд «Родинна ковбаска»), що орендує цю ділянку в міськради з 2011 року.

На території планується звести цілий комплекс – комбікормовий завод, свиноферму на 12 тис. голів на рік, адміністративне приміщення, гаражі, силоси, лабораторію, прохідну, бункери для кормів, інші виробничі приміщення. Площа забудови становить 45%.

У документах, зокрема в звіті про стратегічну екологічну оцінку, зазначено, що будівництво комбікормового заводу та свиноферми може призвести до збільшення викидів в атмосферу, появи неприємних запахів, утворення побутових і промислових відходів.

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«Водночас негативний вплив можна мінімізувати завдяки герметичним гноєсховищам, системам очищення повітря, локальним очисним спорудам, санітарно-захисній зоні та постійному екологічному моніторингу», – йдеться там же.

Додамо, що до найближчої житлової забудови від території, де планується будівництво, згідно з ДПТ, – понад 3 км.

ТзОВ «Барком» входить в групу «Барком», ключовими особами якої є Володимир Баран, його син ексрегіонал Олег Баран та Олександр Баворовський. Компанія займається вирощенням свиней, великої рогатої худоби, іншої сільськогосподарської продукції та відома брендами «Родинна ковбаска» і «Родинна пекарня».