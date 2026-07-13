Ринком збуту біометану мають стати європейські країни

Компанія Vitagro Energy, що належить до групи компаній Vitagro, планує збудувати за майже 36 млн доларів три заводи з виробництва біометану в Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях, повідомляє сайт «Латифундист».

Підприємства будуть розміщені в селах Ріпна (Волочиська міська територіальна громада на Хмельниччині), Нагірянка (однойменна громада на Тернопільщині) та Зоря (в однойменній громаді на Рівненщині). Відповідні земельні ділянки вже перебувають в оренді компанії.

Планується, що після запуску заводи зможуть виробляти 3 млн кубометрів біометану на рік. Також ідеться про власну генерацію електроенергії потужністю 0,4 МВт для внутрішніх потреб і виробництво близько 66 тис. тонн рідких і твердих добрив щороку як побічного продукту.

Сировиною для виробництва біометану будуть органічні відходи з тваринницьких ферм та інших джерел.

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Щодо фінансування, то компанія Vitagro вкладе 17,7 млн доларів власних інвестицій, а 23,6 млн доларів залучатиме на стороні. Проєкт перебуває на стадії техніко-економічного обґрунтування, впродовж минулого року компанія виконала геологічні та геодезичні дослідження.

Передбачається, що будівництво триватиме впродовж 2027–2028 років, запуск запланований на 2028 рік. Загалом в компанії Vitagro планують сформувати портфель з 6–7 біометанових заводів. Основним ринком збуту біометану будуть європейські країни. Додамо, що в 2025 році компанія вже запустила один біометановий завод в Хмельницькій області, а в Тернопільській – інвестувала у виробництво біоетанолу.

Як повідомляв ZAXID.NET, в березні на Хмельниччині запустили найбільший в Україні біометановий завод, а в травні стало відомо про плани збудувати біометановий завод в Дубненському районі на Рівненщині.

Додамо, що група компаній Vitagro, що працює в аграрній сфері, належить родині народного депутата Сергія Лабазюка, а його дружина Віолетта Лабазюк є головою Хмельницької обласної ради.

Сергій Лабазюк (фракція «За майбутнє») неодноразово був фігурантом антикорупційних розслідувань. Під час передвиборчої кампанії у 2019 році займався гречкосійством. У 2018 році журналісти «Схем» з’ясували, що аграрні фірми Лабазюка отримали близько 60 млн грн держаної допомоги. Такі дотації його підприємства могли отримати завдяки членству нардепа в профільному (аграрному) комітеті Верховної Ради.