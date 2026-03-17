Теофіпольська енергетична компанія запустила біометановий завод

В Україні у березні розпочав роботу новий біометановий завод. Його збудувала Теофіпольська енергетична компанія (Хмельницька область), повідомив голова правління Біоенергетична асоціація України Георгій Гелетуха, пише «Еспресо».

За його словами, потужність підприємства становить 56 млн кубометрів біометану на рік, що робить його найбільшим в Україні проєктом у галузі, підключеним безпосередньо до газотранспортної системи.

Наразі в Україні діє шість заводів із виробництва біометану загальною потужністю 106 млн кубометрів на рік. Чотири з них подають газ у газопроводи (три – у газорозподільні мережі, один – у ГТС), ще два виготовляють біо-LNG для транспортування у рідкій фазі кріоцистернами. У 2026 році, за словами Георгія Гелетухи, планується запуск ще одного заводу, проте подробиці поки не розкривають.

Біометан – це вуглецево-нейтральний аналог природного газу, який утворюється шляхом збагачення біогазу з біомаси, наприклад сільськогосподарських відходів. Технічно Україна може виробляти до 10 млрд кубометрів біометану на рік, а до 2030 року – до 1 млрд кубометрів. Увесь український біометан сертифікований за системою ISCC EU, визнаною Європейською комісією.

Для досягнення виробництва 20 млрд кубометрів на рік знадобиться приблизно 4000 заводів, що може бути реалізовано при наявності біовідходів на аграрних підприємствах. Інвестиції у такий масштаб оцінюють у 40 млрд євро, а результати включатимуть скорочення викидів CO₂ на 50 млн тонн на рік та створення 250 000 робочих місць.

Що відомо про виробництво біометану в Україні?

Україна почала виробляти біометан ще раніше, зокрема у 2025 році відбувся перший експорт до ЄС. У лютому 2025 року агрохолдинг VITAGRO здійснив першу тестову поставку газу до Німеччини. До кінця року 4 компанії вже експортували 11,2 млн кубометрів біометану:

МХП – 8,7 млн м³ та понад 5 000 тонн біо-LNG (Дніпропетровська та Вінницька області);

VITAGRO – 2,5 млн м³ (Хмельницька область);

Галс Агро – 75 тис. м³ (Чернігівська область);

UM Liquid Gas – близько 900 тонн біо-LNG (Вінницька область).

Таким чином наразі в Україні є шість заводів з потужністю 106 млн кубометрів на рік, чотири з них подають біометан у газопроводи, ще два виробляють біо-LNG.

Голова асоціації також пояснив, що розвиток біометану не шкодить продовольчій безпеці, адже сировина – це відходи сільгоспвиробництва, як от солома, гноївка, курячий послід, жом цукрових буряків. Виробництво біометану в Україні потенційно може повністю замінити природний газ. Так, до 2030 року – 1 млрд кубів на рік, до 2040 – 4,5 млрд, а до 2050 – 20 млрд кубометрів. Для цього потрібно близько 4000 заводів та 40 млрд євро інвестицій.

Серед переваг біометану зменшення викидів парникових газів на 50 млн тонн CO₂ на рік та створення 250 тис. робочих місць, та наразі українські виробники не можуть повністю скористатися високими цінами на біометан у ЄС через регуляторні бар’єри та війну. Якщо їх усунути, Україна має шанс стати ключовим постачальником біометану для європейського ринку.

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року хмельницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» вперше в Україні подала у газотранспортну систему України біометан, вироблений на заводі компанії «Вітагро Енерджі».