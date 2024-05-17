Перший біометановий завод в Україні запрацював торік на Чернігівщині, на черзі - ще кілька

Президент Володимир Зеленський 14 травня підписав ухвалений парламентом ще в березні закон, що вносить зміни в митний кодекс України. Ідеться про митне оформлення біометану – його практично прирівнюють до природного газу і процедура на митниці під час експорту буде такою ж.

Додамо, що законопроект про внесення змін до митного кодексу в частині митного оформлення біометану розроблений на виконання Меморандуму між ЄС та Україною щодо стратегічного партнерства у сфері біометану, водню та інших синтетичних газів.

Що таке біометан і чому німці радіють українському закону

Біометан – це екологічний газ з відходів харчової промисловості, тваринництва, осаду стічних вод та органічної фракції побутових відходів. За своїми властивостями він аналогічний зі звичайном метаном – природним газом, що видобувається з-під землі. Перевага біометану – вуглецева нейтральність. Велика площа аграрної території в Україні відкриває перспективу виробництва великих об’ємів біометану.

Головна організація німецької газової промисловості Zukunft Gas відреагувала на підписання закону Володимиром Зеленським так: «Зелене світло для зеленої енергії: Україна відкриває ворота для торгівлі біометаном з Німеччиною».

Майбутні домовленості про купівлю біометану в Україні, пише DW, допоможуть Німеччині скоротити використання викопних енергоносіїв. Україна ж зможе заробляти на продажі біометану за кордон.

«Виробництво біометану вигідно бізнесу і фермерам. Переробка відходів виробництва продовольчих товарів, відходів тваринництва та рослинництва – це додаткова ефективність і додана вартість для аграріїв та органічні добрива», – вважають в українському міністерстві АПК.

Звісно, власне виробництво біометану сприятиме енергетичній незалежності України. Біометан цілком можна змішувати із природним газом в мережі.

Для експорту біометану можна використовувати трубопроводи, що використовувались для транзиту в Європу російського газу. Тим більше, наприкінці 2024 року закінчується контракт на транзит російського газу територією України і Київ заявив, що не буде його продовжувати. Та для того, щоб система запрацювала, країни ЄС також мають внести деякі зміни у свої законодавства.

Які перспективи в українського біометану

За даними міністерства АПК, в Україні є 77 біогазових установок, що можуть виробити майже 150 млн кубометрів біометану на рік. Також працює біометановий завод «Галс-Агро» потужністю 3 млн кубометрів у Чернігівській області. До кінця 2025 року заплановане відкриття 10 нових обʼєктів потужністю від 1,5 млн кубометрів біометану щороку.

Загалом до 2030 року Україна може досягти виробництва до 1 млрд кубометрів біометану на рік та зайняти 10-20% біометанового ринку ЄС, говорять в міністерстві.

Голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха вважає, що до 2050 року виробництво біометану в Україні може сягнути 20 млрд кубометрів. Для порівняння, зараз річне споживання газу в Україні становить близько 30 млрд кубометрів на рік, Польщі і Румунії – приблизно по 17 млрд, Словаччини, Австрії і Чехії – орієнтовно по 6-7 млрд кубометрів газу на рік.

За біометан, вироблений з відходів, українські підприємці зможуть отримувати в Європі «премію за відновлюваність», окрім самої ціни за газ. Це робитиме галузь ще більш привабливою.

«Якщо біометан вироблений з відходів, то тільки премія може становити до 400 євро за тисячу кубометрів, а якщо із силосу кукурудзи, жому цукрових буряків та інших не відходів – до 100 євро за тисячу кубометрів», – говорив Георгій Гелетуха.

Проте, на його думку, про біометановий бум в Україні можна буде говорити тільки після завершення війни Росії проти України, адже інвестори все ж не хочуть сильно ризикувати.

Як продавати біометан за кордон

Для експорту біометану з України виробники повинні зареєструватися в реєстрі біометану та підключитися до газотранспортної або газорозподільчої системи з використанням автоматичного потокового приладу (автоматичного хроматографа) та вузла обліку газу.

Реєстр біометану в Україні презентували у січні 2023 року. Та виявилося, що він «не фіналізований». Зараз державне агентство з питань енергоефективності вирішує це питання з міністерством цифрової трансформації – реєстр має запрацювати до кінця року.

Тож перехідний етап експорту біометану відбуватиметься відповідно до даних Оператора ГТС та документів, що підтверджують критерії сталості, говорять в агентстві з питань енергоефективності.

Де тут місце Львівщини

В Біоенергетичній асоціації України вважають, що в перспективі на Львівщині можна буде виробляти близько 300 млн тонн біометану на рік. Близькість кордону і розвинена газотранспортна система лише сприятимуть цьому.

Додамо, що на Львівщині також планується будівництво заводу з виробництва біоетанолу, як і на Тернопільщині, що є ще одним перспективним напрямком в альтернативній енергетиці поряд з виробництвом біометану.