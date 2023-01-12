На Львівщині хочуть збудувати завод з виробництва біоетанолу
Високотехнологічне підприємство перероблятиме відходи сільського господарства
Компанія «АБ АГРО ПРОДЖЕКТ ГРУП» проектує сучасний біоетанольний завод, будівництво якого розпочнеться наприкінці 2023 року. Як розповів ZAXID.NET керівник компанії Олександр Бататін, перший такий завод збудують в Одеській області, згодом планується будівництво ще трьох у різних регіонах України, зокрема на Львівщині.
Перший завод будуватимуть для енергетичної компанії «Газтранзит». Орієнтовна сума інвестицій в проект становить 30-35 млн євро.
«Потенціал нашої економіки – це 30 заводів глибокої переробки (біопереробки) агросировини в різних регіонах країни. В тому числі у Львівській області розглядається варіант такого підприємства. Коротке логістичне плече з експортними ринками дасть змогу отримати більш високорентабельне підприємство. Підприємства з глибокої переробки одразу будуються нашою компанією експортно орієнтовними», – сказав Олександр Бататін в коментарі ZAXID.NET.
Заступник директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Орест Гринів підтвердив ZAXID.NET, що такі плани є і незабаром відбудеться зустріч, на якій ЛОВА і «АБ АГРО ПРОДЖЕКТ ГРУП» обговорять доцільність будівництва такого підприємства саме у Львівській області.
Орест Гринів пояснив, що ідеться про глибоку переробку відходів сільського господарства, в якій використовуються мікроорганізми. На першому етапі планується переробляти пшеницю, згодом – мелясу (відходи з переробки цукрових буряків), целюлозу тощо.
«Біоетанольний завод – це високотехнологічне підприємство, біоетанол має високу додану вартість. Розміщення підприємства на Львівщині спростить експорт продукту в країни ЄС. Це економічно вигідно. Також таке розміщення – це безпекове питання інвестпроекту», – говорить Орест Гринів.
Він додає, що в Україні немає великих заводів з виробництва біоетанолу, проте невеликі, що виробляють біоетанол з меляси, є, наприклад, у Волинській області.
Компанія «АБ АГРО ПРОДЖЕКТ ГРУП», говорить Олександр Бататін, також розглядає варіант будівництва першого індустріального парку з біопереробки агросировини (глибокої переробки) у Львівській області – вже є підготовлена концепція такого парку на основі кластерної моделі.
Довідка
Компанія «АБ АГРО ПРОДЖЕКТ ГРУП» заснована у червні 2022 року в Києві економістом і підприємцем Олександром Бататіним, який є автором програми «Велика агропереробка».
33-річний Олександр Бататін – президент української Асоціації біопромислових технологій, член національної інвестиційної ради при президентові України.
Закінчив Вище училище фізичної культури за напрямом «Футбол» у 2006 році, у 2010 році закінчив Київський торгово-економічний університету за спеціальністю «Менеджмент організацій», у 2021 році – Національну академію державного управління при Президентові України. Зараз – аспірант Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, готує кандидатську дисертацію на тему «Державно-приватне партнерство в управлінні транспортної інфраструктури».