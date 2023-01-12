Компанія «АБ АГРО ПРОДЖЕКТ ГРУП» проектує сучасний біоетанольний завод, будівництво якого розпочнеться наприкінці 2023 року. Як розповів ZAXID.NET керівник компанії Олександр Бататін, перший такий завод збудують в Одеській області, згодом планується будівництво ще трьох у різних регіонах України, зокрема на Львівщині.

Перший завод будуватимуть для енергетичної компанії «Газтранзит». Орієнтовна сума інвестицій в проект становить 30-35 млн євро.

«Потенціал нашої економіки – це 30 заводів глибокої переробки (біопереробки) агросировини в різних регіонах країни. В тому числі у Львівській області розглядається варіант такого підприємства. Коротке логістичне плече з експортними ринками дасть змогу отримати більш високорентабельне підприємство. Підприємства з глибокої переробки одразу будуються нашою компанією експортно орієнтовними», – сказав Олександр Бататін в коментарі ZAXID.NET.

Заступник директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Орест Гринів підтвердив ZAXID.NET, що такі плани є і незабаром відбудеться зустріч, на якій ЛОВА і «АБ АГРО ПРОДЖЕКТ ГРУП» обговорять доцільність будівництва такого підприємства саме у Львівській області.

Орест Гринів пояснив, що ідеться про глибоку переробку відходів сільського господарства, в якій використовуються мікроорганізми. На першому етапі планується переробляти пшеницю, згодом – мелясу (відходи з переробки цукрових буряків), целюлозу тощо.

«Біоетанольний завод – це високотехнологічне підприємство, біоетанол має високу додану вартість. Розміщення підприємства на Львівщині спростить експорт продукту в країни ЄС. Це економічно вигідно. Також таке розміщення – це безпекове питання інвестпроекту», – говорить Орест Гринів.

Він додає, що в Україні немає великих заводів з виробництва біоетанолу, проте невеликі, що виробляють біоетанол з меляси, є, наприклад, у Волинській області.

Компанія «АБ АГРО ПРОДЖЕКТ ГРУП», говорить Олександр Бататін, також розглядає варіант будівництва першого індустріального парку з біопереробки агросировини (глибокої переробки) у Львівській області – вже є підготовлена концепція такого парку на основі кластерної моделі.

Довідка

Компанія «АБ АГРО ПРОДЖЕКТ ГРУП» заснована у червні 2022 року в Києві економістом і підприємцем Олександром Бататіним, який є автором програми «Велика агропереробка».

33-річний Олександр Бататін – президент української Асоціації біопромислових технологій, член національної інвестиційної ради при президентові України.

Закінчив Вище училище фізичної культури за напрямом «Футбол» у 2006 році, у 2010 році закінчив Київський торгово-економічний університету за спеціальністю «Менеджмент організацій», у 2021 році – Національну академію державного управління при Президентові України. Зараз – аспірант Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, готує кандидатську дисертацію на тему «Державно-приватне партнерство в управлінні транспортної інфраструктури».