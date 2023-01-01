Із початком 2023 року в Україні запроваджується низка змін. Зокрема, з 1 січня зросли тарифи водопостачання, змінилися податки та нарахування пенсій і субсидій. Зміни торкнулися й інших галузей життя.

ZAXID.NET зібрав головні зміни, які відбулися із настанням першого новорічного дня.

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Податки для ФОПів

З 1 січня діятимуть нові річні ліміти: І група – 1 118 900 грн (167 мінімальних зарплат), ІІ група – 5 587 800 грн (834 мінімальні зарплати), ІІІ група (3% та 5%) – 7 818 900 грн (1 167 мінімальних зарплат).

ФОПи І групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, ІІ групи – 20%. Для ФОПів ІІІ групи ставки незмінні: 5% – для неплатників ПДВ, 3% – для платників ПДВ. На час воєнного стану діє пільгова ставка 2% (неплатники ПДВ).

Загальна става ЄСВ, яка застосовується до заробітної плати працівників, у 2023 році становить, як і раніше, 22%. При цьому, мінімальна база для нарахування ЄСВ – 6700 грн, максимальна – 100500 грн. А от розміри ЄСВ у 2023 році будуть такими:

мінімальний – 1474 грн/місяць;

максимальний – 22110 грн/місяць.

Тарифи на комунальні послуги

Упродовж 2023 року Кабмін заборонив підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду, встановивши граничні тарифи на газ на рівні 7,4 грн м3.

Що стосується електроенергії, то до кінця березня 2023 року ціна для побутових споживачів зросте до 1,44 грн за кВт-год. за споживання до 250 кВт-год. на місяць та 1,68 грн за кВт-год. – понад 250 кВт-год.

Водопостачання у низці областей також подорожчало й цьогоріч воно дорожчатиме ще раз, у липні. Детально тарифи у кожній з областей можна переглянути за посиланням.

Пенсії та субсидії

Індексація підвищених у грудні пенсій очікується у березні й становитиме 5,4%. Цього року оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років – 15 років.

Українцям зі стажем менше 15 років, пенсії нараховувати не будуть, натомість вони отримають одноразову грошову допомогу. Це стосується тих, чий дохід менший за прожитковий мінімум. При цьому трудовий стаж можна докупити. Вартість місяця стажу становить 44% від розміру мінімальної зарплати.

Із 2023 року субсидї нараховує Пенсійний фонд. Українцям, які вже отримували субсидії, їх надалі призначатимуть автоматично. Крім цього, оформити субсидію можна у ЦНАПі або за допомогою уповноваженого представника місцевої влади, через «Дію», сервісний центр Пенсійного фонду, його портал чи мобільний додаток.

Пошта

Із 2023 року «Укрпошта» знижує тарифи на доставку в Польщу. Зокрема, EMS-відправлення вагою до 1 кг з України до Польщі тепер коштує 6 доларів США (240 грн), до 10 кг – близько 8,85 доларів (354 грн), а до 20 кг – до 12,5 доларів (500 грн). Тарифи на пересилання по Україні не змінились.

«Нова пошта» підвищила тарифи на доставку по Україні. Зокрема, відправка посилок до 2 кг тепер коштує 70 грн, до 10 кг – 100 грн, до 30 кг – 140 грн. Вартість доставки у відділення та поштомат тепер розраховується однаково. Вартість локальних відправлень в межах міста також подорожчала: до 2 кг – 50 грн, до 10 кг – 80 грн, до 30 кг – 120 грн.

Вартість відправлення документів у конверті подорожчала з 45 грн до 55 грн. Доплата за кур’єрські послуги подорожчала до 35 грн (для відправлень до 30 кг) і до 100 грн (за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг).

Надбавка за доставлення у селище чи село зросла до 25 грн. Водночас повернення посилок чи документів після перевірки у відділенні тепер безкоштовне. Детальніше про нові тарифи можна переглянути тут і тут.

Гроші

Із січня Нацбанк почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років. Замість них у обіг введуть монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року і нові банкноти номіналами 20 та 100 грн.

Застарілі банкноти не вививаватимуть у касах, їх передадуть НБУ для утилізації. При цьому, банкноти будуть дійсними для платежів й спеціально обмінювати їх не потрібно.

Інші зміни

З 1 січня українці можуть безкоштовно замінити лампи розжарювання на LED-лампи. ЦЕ можна зробити у відділеннях «Укрпошти» або залишити заявку в «Дії», а потім прийти до відділення «Укрпошти». Одна людина зможе обміняти п’ять лампочок.

Що не зміниться?

У держбюджеті на 2023 рік мінімальна зарплата закладена на рівні грудня 2022 – 6700 грн або 40,46 грн за годину. Впродовж року цей показник переглядати не будуть.

Розмір прожиткового мінімуму також залишився на рівні 2022 року: 2684 грн – для працездатних, 2272 грн – для дітей віком до 6 років, для дітей 6-18 років – 2833 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 2093 грн. Загальний показник – 2 589 грн. Власне, через сталий показник прожитковго мінімуму інші соцвиплати залишаться на рівні грудня 2022 року.