Тарифи зростуть для споживачів 32 водоканалів

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), затвердила підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення споживачам 32 водоканалів. Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні у вівторок, 27 грудня.

Тарифи підвищуватимуть у два етапи – у січні та липні 2023 року, оскільки, вважають у НКРЕКП, одномоментне зростання в умовах воєнного часу може бути надмірно обтяжливим для споживачів.

Як зміняться тарифи:

КП «Вінницяоблводоканал» – водопостачання з 1 січня – 16,37 грн, з 1 липня – 23 грн; водовідведення з 1 січня 9,84 грн, з 1 липня – 10,96 грн;

КП «Луцькводоканал» – водопостачання з 1 січня – 10,73 грн, з 1 липня – 11,74 грн; водовідведення з 1 січня 14,35 грн, з 1 липня – 14,90 грн;

КП Дніпропетровської облради «Аульський водовід» – водопостачання з 1 січня – 12,54 грн, з 1 липня – 14,89 грн; водовідведення з 1 січня 12,71 грн, з 1 липня – 12,38 грн;

КП «Дніпроводоканал» – водопостачання з 1 січня – 16,24 грн, з 1 липня – 19,18 грн; водовідведення з 1 січня 11,74 грн, з 1 липня – 13,15 грн;

КП «Новомосковськ Водоканал» – водопостачання з 1 січня – 20,89 грн, з 1 липня – 23,84 грн; водовідведення з 1 січня 24,15 грн, з 1 липня – 25,01 грн;

ПрАТ «Енергоресурси» – водопостачання з 1 січня – 25,85 грн, з 1 липня – 29,58 грн; водовідведення з 1 січня 2,55 грн, з 1 липня – 3,16 грн;

ДМПВКГ «Дніпро-Західний Донбас» – водопостачання з 1 січня – 35,13 грн, з 1 липня – 38,88 грн;

КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» – водопостачання з 1 січня – 40,36 грн, з 1 липня – 44,31 грн; водовідведення з 1 січня 12,92 грн, з 1 липня – 14,54 грн;

КП «Кривбасводоканал» – водопостачання з 1 січня – 14,63 грн, з 1 липня – 17,74 грн; водовідведення з 1 січня 12,76 грн, з 1 липня – 14,64 грн;

КВП «Краматорський водоканал – водопостачання з 1 січня – 17,67 грн, з 1 липня – 19,51 грн; водовідведення з 1 січня 11,73 грн, з 1 липня – 13,24 грн;

КП «Житомирводоканал» – водопостачання з 1 січня – 19,29 грн, з 1 липня – 23,85 грн; водовідведення з 1 січня 21 грн, з 1 липня – 25,06 грн;

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» – водопостачання з 1 січня – 24,06 грн, з 1 липня – 25,92 грн; водовідведення з 1 січня 15,27 грн, з 1 липня – 16,18 грн;

КП «Водоканал» (м. Запоріжжя) – водопостачання з 1 січня – 16,56 грн, з 1 липня – 18,40 грн; водовідведення з 1 січня 9,87 грн, з 1 липня – 11,76 грн;

КП «Івано-Франківськ водоекотехпром– водопостачання з 1 січня – 11,48 грн, з 1 липня – 13,18 грн; водовідведення з 1 січня 13,19 грн, з 1 липня – 16,25 грн;

ТОВ «Білоцерківвода» – водопостачання з 1 січня – 13,33 грн, з 1 липня – 18,98 грн; водовідведення з 1 січня 18,94 грн, з 1 липня – 21,03 грн;

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» – водопостачання з 1 січня – 22,84 грн, з 1 липня – 29,23 грн; водовідведення з 1 січня 19,40 грн, з 1 липня – 22,21 грн;

ЛМКП «Львівводоканал» – водопостачання з 1 січня – 15,17 грн, з 1 липня – 15,74 грн; водовідведення з 1 січня 7,53 грн, з 1 липня – 8,10 грн;

КП «Дрогобичводоканал» – водопостачання з 1 січня – 27,73 грн, з 1 липня – 34,04 грн; водовідведення з 1 січня 12,56 грн, з 1 липня – 14,15 грн;

ТОВ «Інфокс» – водопостачання з 1 січня – 16,80 грн, з 1 липня – 19,04 грн; водовідведення з 1 січня 16,18 грн, з 1 липня – 18,35 грн;

КП «Кременчукводоканал» – водопостачання з 1 січня – 14,33 грн, з 1 липня – 15,97 грн; водовідведення з 1 січня 17,15 грн, з 1 липня – 17,44 грн;

КП ПОР «Полтававодоканал» – водопостачання з 1 січня – 16,83 грн, з 1 липня – 18,53 грн; водовідведення з 1 січня 15,19 грн, з 1 липня – 16,65 грн;

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» – водопостачання з 1 січня – 17,23 грн, з 1 липня – 18,80 грн; водовідведення з 1 січня 15,54 грн, з 1 липня – 16,94 грн;

КП «Міськводоканал» СМР – водопостачання з 1 січня – 14,09 грн, з 1 липня – 15,36 грн; водовідведення з 1 січня 13,92 грн, з 1 липня – 15,52 грн;

КП «Тернопільводоканал» – водопостачання з 1 січня – 16,55 грн, з 1 липня – 22,07 грн; водовідведення з 1 січня 18,48 грн, з 1 липня – 18,83 грн;

МКП «Хмельницькводоканал» – водопостачання з 1 січня – 12,56 грн, з 1 липня – 13,67 грн; водовідведення з 1 січня 11,84 грн, з 1 липня – 13,27 грн;

КП «Міськтепловоденергія» (м. Кам’янець-Подільський) – водопостачання з 1 січня – 15,62 грн, з 1 липня – 17,51 грн; водовідведення з 1 січня 13,03 грн, з 1 липня – 15,81 грн;

ПрАТ «Азот» (м. Черкаси) – водовідведення з 1 січня 4,80 грн, з 1 липня – 5,31 грн;

КП «Черкасиводоканал» – водопостачання з 1 січня – 13,13 грн, з 1 липня – 17,35 грн; водовідведення з 1 січня 12,81 грн, з 1 липня – 14,29 грн;

КП «Чернівціводоканал» – водопостачання з 1 січня – 15,91 грн, з 1 липня – 17,89 грн; водовідведення з 1 січня 7,65 грн, з 1 липня – 8,50 грн;

КП «Чернігівводоканал» – водопостачання з 1 січня – 15,95 грн, з 1 липня – 18,56 грн; водовідведення з 1 січня 16,14 грн, з 1 липня – 18,30 грн;

АТ «Українська залізниця» – водопостачання з 1 січня – 30,35 грн, з 1 липня – 32,41 грн; водовідведення з 1 січня 23,17 грн, з 1 липня – 22,81 грн;

ПрАТ «АК Київводоканал» – водопостачання з 1 січня – 15,68 грн, з 1 липня – 18,77 грн; водовідведення з 1 січня 13,92 грн, з 1 липня – 14,95 грн;

Підвищення тарифів на воду НКРЕКП мотивує кількома факторами, зокрема, зменшенням обсягів реалізації, збільшенням видатків на оплату праці, збільшення амортизації, збільшення вартості електроенергії. Зазначається, що ці тарифи пройшли консультації з міськими органами влади. Загалом тарифи зростуть на 10-30% залежно від регіону.

Тарифи у областях, що сильно постраждали у результаті бойових дій, не переглядали. Йдеться про Харківську, Миколаївську та Херсонську області.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада заборонила підвищувати тарифи на розподіл газу, теплової енергії, послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.