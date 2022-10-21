Від якісного обліку газу залежить тепло в оселі

Постачальники газу нараховують суму у платіжках на підставі обсягів споживання, які отримують від оператора газорозподільчих мереж. Іноді споживачі дивуються і не погоджуються з об’ємом газу, який бачать у платіжках. Так трапляється, коли людина забуває вчасно подати показник лічильника. У такому випадку оператор ГРМ автоматично розраховує обсяг газу за передбаченою законодавством формулою, постачальник рахує суму, а споживач не розуміє, що відбувається.

Уникнути такої ситуації дуже просто: треба щомісяця самостійно і вчасно подавати показник лічильника. Саме за даними приладів обліку обчислюється місячний обсяг газу, що є основою для нарахування. Якщо все робити чітко і вчасно, то і сюрпризів у платіжках не виникатиме.

ZAXID.NET розповідає про те, чому важливо вчасно подавати показники лічильника і як це краще робити.

Чому так важливо подавати показники вчасно і коли це робити?

Показники газового лічильника необхідно подавати з 1 до 5 числа кожного місяця. Тобто на початку жовтня споживачі подають показники за вересень, на основі яких їм у подальшому і нараховують суми в платіжках. Дані свого лічильника споживачі передають оператору газорозподільчих мереж, у Львові – це АТ «Львівгаз», що працює під брендом «Регіональної газової компанії».

«Цей період у 5 днів дається споживачу, щоб він встиг подати нам дані, аби ми побачили фактичне споживання за місяць. Відповідальність за правильність показників лічильника несе споживач, бо потім від цього залежить його нарахування за використаний природний газ», – наголошує комерційний директор АТ «Львівгаз» Олег Вінцюк.

За його словами, після отримання показників лічильників «Львівгаз» завантажує їх на спеціальну інформаційну платформу, де дані про спожитий газ отримують газопостачальні компанії. Далі на основі цих даних постачальники газу нараховують суми, які споживачі бачать у своїх платіжках. Тут важливо зафіксувати, що показники лічильника споживачі надають «Львівгазу», а рахунки уже отримують від компанії-постачальника. Це варто пам’ятати, щоб не виникало плутанини у разі виникнення питань чи непорозумінь.

Якщо ж споживач не подасть показник свого лічильника вчасно, то тоді йому нарахують споживання розрахунковим методом, тобто за спеціальною формулою: береться до уваги споживання газу за минулий період, кількість проживаючих осіб, встановлених газових приладів. Окрім того, раз на півроку працівники «Львівгазу» можуть фіксувати показники лічильників газу вдома у споживачів.

За словами Олега Вінцюка, зараз «Львівгаз» обслуговує більше 800 тис. споживачів, а вчасно показники подає біля 500 тис. людей. Приходити додому та знімати показники лічильників особисто у решти споживачів фізично складно, та й незручно для самих мешканців. А коли споживання газу нараховують розрахунковим методом, то потім у споживачів можуть виникати питання.

«Зараз ціна є стабільною, а в періоди, коли вона змінювалась і ми не отримували від споживачів фактичні показники, то потім у них виникало питання: а чому в мене нараховано постачальником більшу суму, коли мій показник менший? А ми ж не можемо в один день зафіксувати показники лічильника 800 тис. споживачів. Для того і дається з 1 по 5 число, щоб усі встигли подати показники, і від цього буде залежати нарахування коштів», – наголошує Олег Вінцюк.

Варто також пам’ятати, що газовий рік відрізняється від календарного і триває з вересня по жовтень. І від того, чи вчасно споживач подавав дані про спожитий газ залежить, чи правильно йому розрахують річну замовлену потужність на наступний рік. Річна замовлена потужність — це потужність системи, яка замовляється індивідуально для кожного споживача газу. Щомісячний платіж за доставку газу визначається на основі фактичного обсягу споживання за «газовий» рік. Тобто якщо споживач неправильно або невчасно подає показники лічильника, то може виникнути проблема з розрахунком тарифу за доставку газу на наступний рік.

Окрім того, людям, які з різних причин тимчасово не проживають у своїх помешканнях, варто написати заяву у «Львівгаз», щоб їм не проводили нарахування обсягу спожитого газу розрахунковим методом.

«Краще нас про таке інформувати, бо ми тоді у себе в програмі ставимо відмітку і не будемо розраховувати показники споживачу. Коли людина знову буде проживати у помешканні, то передасть дані про покази лічильника і ми відновимо нарахування», – каже Олег Вінцюк.

Загалом відповідальність за правильність переданих показників лічильника лежить на споживачеві і саме він зацікавлений у тому, щоб вчасно передавати їх оператору газорозподільчих мереж. Від цього залежить безперебійна робота усієї системи, а отже і тепло у домівках. Тим більше, що існує одразу декілька способів для передачі показників.

6 легких способів подати показники лічильника

Передати показники газового лічильника можна будь-яким зручним способом: за допомогою месенджерів, на сайті оператора чи телефоном. Ось як це можна зробити швидко:

В Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Для реєстрації кабінету необхідно вказати номер особового рахунку і суму останнього платежу. Детальну інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте тут;

на сайті 104.ua. Для реєстрації кабінету необхідно вказати номер особового рахунку і суму останнього платежу. Детальну інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте тут; За допомогою мобільного додатку 104.ua. Завантажити додаток на свій смартфон можна за посиланням Google Play та AppStore;

104.ua. Завантажити додаток на свій смартфон можна за посиланням Google Play та AppStore; Через чат-боти 7104ua у месенджері Viber та Telegram. Чат-боти можна легко активувати, увівши дані особового рахунку, останню оплату за газ або номер лічильника. Щоб передати показник, дійте за підказками в головному меню. У чат-ботах теж можна зареєструвати декілька особових рахунків, передавати показники з фото лічильника. І якщо ви внесли помилкові показання лічильника, можна скоригувати їх, надіславши фото лічильника;

7104ua у месенджері Viber та Telegram. Чат-боти можна легко активувати, увівши дані особового рахунку, останню оплату за газ або номер лічильника. Щоб передати показник, дійте за підказками в головному меню. У чат-ботах теж можна зареєструвати декілька особових рахунків, передавати показники з фото лічильника. І якщо ви внесли помилкові показання лічильника, можна скоригувати їх, надіславши фото лічильника; За допомогою SMS на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер рахунку та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку, YYYYY – показання лічильника (до 5 цифр). Між даними особового рахунку і показаннями необхідно ввести пробіл. Після відправлення повідомлення споживач автоматично отримує відповідь: «Ваші показання прийняті та оброблені. Дякуємо». Якщо клієнт отримав відповідь «Невірний формат», це означає, що дані, які він надіслав, вказані не коректно. Йому необхідно їх перевірити та повторити спробу.

на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер рахунку та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку, YYYYY – показання лічильника (до 5 цифр). Між даними особового рахунку і показаннями необхідно ввести пробіл. Після відправлення повідомлення споживач автоматично отримує відповідь: «Ваші показання прийняті та оброблені. Дякуємо». Якщо клієнт отримав відповідь «Невірний формат», це означає, що дані, які він надіслав, вказані не коректно. Йому необхідно їх перевірити та повторити спробу. За номерами контакт-центру (032) 29-07-104, (067) 21-77-104. Користуючись підказками голосового меню, необхідно ввести номер особового рахунку та показники.

Споживачі можуть перевірити, чи зафіксовані передані ними показники лічильника в розрахунковій системі. Найзручніше це зробити через Особистий кабінет на сайті 104.ua.

До слова, нещодавно «Львівгаз» запустив сторінку в Telegram, де простими словами пояснює важливу для споживачів інформацію.

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ZAXID.NET веде спецпроект спільно з «Львівгазом», що працює під брендом «Регіональної газової компанії». У розділі «Дім» ми розказуємо, як подбати про тепло в вашій оселі, витративши мінімум коштів.