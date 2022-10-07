Підготовку до опалювального сезону повинні проводити не тільки газовики, а й самі споживачі

Під час війни напередодні нового опалювального сезону виникає все більше питань та побоювань у людей, адже Росія — ворог підступний та безпринципний, який вже неодноразово атакував важливі для життя інфраструктурні об’єкти. Проте в АТ «Львівгаз», що працює під брендом «Регіональної газової компанії», говорять, що система Львівської області готова до безперебійного газопостачання впродовж наступного року. Представники АТ «Львівгаз» розповіли більше про деталі підготовки мереж до зими, а також що споживачам газу варто самостійно зробити перед новим опалювальним сезоном.

За словами технічного директора компанії Олександра Ганжі, підготовка до опалювального сезону цьогоріч відбувалася так само, як і в попередні роки, адже Львівщина не є прифронтовим регіоном. АТ «Львівгаз» має перелік регламентних робіт, які виконує постійно для забезпечення безперебійного газопостачання.

«У 2022 році ми замінили 96 км газорозподільчих мереж, 50 газорозподільчих пунктів, відремонтували 40 станцій катодного захисту. Це дає певність, що ми входимо в опалювальний сезон з повністю готовими розподільчими мережами», — зазначає він.

Проте війна все ж наклала відбиток на ринок газу на Львівщині. Як розповів комерційний директор АТ «Львівгаз» Олег Вінцюк, у 2022 році обсяги споживання природного газу на Львівщині скоротилися у порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році на 14%. Найбільше скоротилося споживання газу промисловими підприємствами — на 40%, та тепловиками — майже на 20%. Серед населення обсяги споживання майже не змінилися, і зараз ця категорія є найбільшим споживачем — понад 55% від загального обсягу.

Комерційний директор АТ «Львівгаз» Олег Вінцюк

Забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання, цілодобової роботи аварійної газової служби, підготовка та проходження опалювального сезону залежить від вчасної оплати за розподіл газу. Тому у «Львівгазі» закликають всіх споживачів вчасно оплачувати цю послугу.

«Зараз у нас є значні борги — майже 370 млн грн. Найбільша заборгованість — по комунальній теплоенергетиці, де є лише 55% розрахунків. Найбільші боржники — львівські тепловики, борги яких становлять понад 90% від загальної заборгованості теплоенергетиків. Оплата серед населення також зменшилася в порівнянні з минулим роком, і є споживачі, які у 2022 році перестали платити за розподіл газу взагалі», — розповідає Олег Вінцюк.

Він пояснює, що розмір плати за доставку газу у 2023 році залежить від тарифу та замовленої споживачем потужності газу. Плата буде однаковою впродовж 12 місяців, що дозволить уникнути зайвого фінансового навантаження під час опалювального сезону. Тариф на розподіл газу залишається незмінним, оскільки держава наклала мораторій на його підвищення під час війни, і становить на Львівщині 2,028 грн з ПДВ.

Як розрахувати плату за розподіл газу на наступний рік (клікніть для збільшення)

Такий тариф є збитковим для «Львівгазу», оскільки закладена в нього ціна на газ значно нижча за ринкову. За словами радника з договірних відносин АТ «Львівгаз» Миколи Шияна, щоб виправити цю ситуацію і не допустити припинення газопостачання до споживачів, держава ухвалила закон про урегулювання кризових явищ на ринку природного газу. Він, зокрема, зобов’язує «Нафтогаз» продавати газ для виробничо-технічних втрат облгазам по спеціальній регульованій ціні та врегульовує заборгованості між гравцями ринку газопостачання.

Радник з договірних відносин АТ «Львівгаз» Микола Шиян

Олександр Ганжа додає, що підготовку до опалювального сезону повинні проводити не тільки газовики, а й самі споживачі. Щоб подбати про власну безпеку, потрібно провести огляд власних внутрішньобудинкових мереж та газових приладів. Технічне обслуговування можна замовити в ліцензованій компанії «Львівгаз».