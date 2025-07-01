Сад у цей час піддається шкоді з боку попелиці, кліщів, гусені плодожерки та інших комах

Середина літа – важливий етап у догляді за садом. У цей період дерева та кущі активно формують урожай, але разом з тим зростає активність шкідників і розвиток хвороб. Щоб зберегти плоди, необхідно своєчасно обробляти рослини й забезпечити їм належний догляд. Це дозволить не лише зменшити втрати, а й отримати повноцінний і якісний врожай. Чим обробити сад, пише «Агрономія сьогодні».

Основні загрози

Сад у цей час піддається шкоді з боку попелиці, кліщів, гусені плодожерки та інших комах. Кліщі висмоктують соки з листя, ослаблюючи рослину, а гусениці проникають у плоди, пошкоджуючи їх зсередини. В умовах вологої і теплої погоди також активно поширюються грибкові інфекції: парша, борошниста роса, сіра гниль і моніліоз.

Щоб уникнути серйозних проблем, варто провести лікувальні й профілактичні обробки. При цьому важливо звертати увагу на термін очікування після обробки, особливо у випадку, коли ягоди вже дозрівають. Найкраще на цьому етапі підходять біологічні засоби або препарати з коротким періодом очікування.

Народні методи захисту

Якщо ви хочете обійтися без хімікатів, існують перевірені народні засоби, які допомагають у боротьбі зі шкідниками та хворобами:

Часниковий або цибулевий настій. Подрібніть 100-150 г часнику чи цибулі, залийте 10 літрами води, дайте настоятись 24 години, процідіть. Обробляйте рослини зранку або ввечері. Засіб ефективний проти попелиці та деяких грибків.

Мильний розчин. Розчиніть 300 г господарського мила в 10 л води. Така суміш добре прилипає до листя й допомагає боротися з попелицею та кліщами, утворюючи захисну плівку.

Відвар тютюну. 200 г тютюну або махорки залийте 5 л гарячої води, настоюйте добу, потім додайте ще 5 л води та, за бажанням, 50 г мила. Підходить проти попелиці та інших шкідників.

Настій полину. 1 кг свіжого полину залийте 3 л води, кип’ятіть 15 хвилин, потім розбавте до 10 л. Полин ефективно відлякує плодожерку, кліщів і попелицю.

Відвар бадилля томатів або картоплі. Візьміть 2-3 кг свіжого (або 1 кг сухого) бадилля, залийте 10 л води, кип’ятіть 30 хвилин, процідіть і розбавте 1:1. Засіб допомагає у боротьбі з плодожеркою.