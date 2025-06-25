Фахівці радять обрізати молоді пагони, залишаючи на кожному не менше п’яти листків

Багато садівників дотримуються думки, що найкращий час для обрізки дерев – це весна або осінь. Але фахівці все частіше рекомендують не ігнорувати й літню обрізку. Вона не лише корисна, а й здатна істотно покращити майбутнє плодоношення. Які дерева потрібно обрізати влітку, пише ТСН.

Чому варто обрізати дерева влітку

Кінець літа – ідеальний період для легкої корекції крони плодових дерев. Така обрізка сприяє кращому доступу сонця, оновленню пагонів, видаленню слабких або хворих гілок, а також стимулює накопичення поживних речовин. У результаті – дерево краще готується до зимівлі, а наступного сезону дає вищий урожай.

Які дерева можна обрізати влітку

У теплу пору року допускається обрізання наступних плодових культур:

яблуні;

груші;

сливи;

персика;

аличі.

Ці дерева добре реагують на формувальну обрізку влітку, особливо якщо потрібно прорідити загущену крону або направити ріст гілок у правильному напрямку.

Як правильно проводити літню обрізку

Фахівці радять обрізати молоді пагони, залишаючи на кожному не менше п’яти листків. У деяких випадках допускається прищипування або надломлення гілок, щоб скоригувати напрямок їхнього росту. Якщо ж потрібно трохи вкоротити пагони, залиште 1-2 листочки – це стимулює утворення бічних гілок, які згодом також можна підрізати для кращої форми.

Інструменти для обрізання повинні бути гострими та чистими. Для молодих пагонів можна обійтися руками, але для доросліших гілок краще використовувати секатор.