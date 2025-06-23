Обробку від хвороб та шкідників варто проводити за 5-7 днів до початку цвітіння

Цвітіння винограду – критичний період, який визначає, яким буде врожай: рясним і здоровим або мізерним і ураженим хворобами. Усе, що ви зробите до і після цього етапу, безпосередньо вплине на якість зав’язей, ріст ягід та імунітет рослини. NV пише, як правильно обробляти виноградник і чим підживлювати кущі.

Коли обробляти виноград перед цвітінням

Виноград цвіте зазвичай у травні або червні, залежно від сорту. Обробку від хвороб та шкідників варто проводити за 5-7 днів до початку цвітіння, коли суцвіття вже сформовані, але ще не розкрилися. Це період, коли рослина найбільш вразлива, і правильний догляд критично важливий для захисту врожаю.

Захист винограду: чим обробити до цвітіння

У цей час виноград особливо чутливий до грибкових хвороб, таких як оїдіум, мілдью, сіра гниль, а також до кліщів. Для кожної проблеми існує ефективний засіб:

проти мілдью : «Ридоміл Голд», «Ордан», «Курзат Р», «Акробат МЦ»;

: «Ридоміл Голд», «Ордан», «Курзат Р», «Акробат МЦ»; «проти оїдіуму: Топаз» , «Тіовіт Джет», «Скор»;

, «Тіовіт Джет», «Скор»; проти кліщів : «Ніссоран», «Оберон», «Актелік»;

: «Ніссоран», «Оберон», «Актелік»; проти сірої гнилі (особливо у вологу погоду): «Світч», «Хорус», «Тельдор».

Не обприскуйте виноград під час цвітіння, це може пошкодити пилок і завадити зав’язуванню ягід. Усі обробки потрібно завершити до розкриття квітів.

Підживлення винограду після цвітіння

Коли цвітіння завершилось і почався ріст ягід, виноград потребує підживлення для формування повноцінного грона. Найкращий час через 7-10 днів після цвітіння. Важливо дати рослині не лише макроелементи, а й мікроелементи для підтримки імунітету.

фосфор допомагає зав’язям розвиватися;

допомагає зав’язям розвиватися; калій сприяє наливу ягід і накопиченню цукру;

сприяє наливу ягід і накопиченню цукру; магній покращує фотосинтез;

покращує фотосинтез; бор, цинк, марганець підтримують імунітет, якість ягід і запобігають стресам.

Як підживлювати: