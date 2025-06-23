Одна помилка – і ягід не буде: що робити з виноградом до та після цвітіння
Цвітіння винограду – критичний період, який визначає, яким буде врожай: рясним і здоровим або мізерним і ураженим хворобами. Усе, що ви зробите до і після цього етапу, безпосередньо вплине на якість зав’язей, ріст ягід та імунітет рослини. NV пише, як правильно обробляти виноградник і чим підживлювати кущі.
Коли обробляти виноград перед цвітінням
Виноград цвіте зазвичай у травні або червні, залежно від сорту. Обробку від хвороб та шкідників варто проводити за 5-7 днів до початку цвітіння, коли суцвіття вже сформовані, але ще не розкрилися. Це період, коли рослина найбільш вразлива, і правильний догляд критично важливий для захисту врожаю.
Захист винограду: чим обробити до цвітіння
У цей час виноград особливо чутливий до грибкових хвороб, таких як оїдіум, мілдью, сіра гниль, а також до кліщів. Для кожної проблеми існує ефективний засіб:
- проти мілдью: «Ридоміл Голд», «Ордан», «Курзат Р», «Акробат МЦ»;
- «проти оїдіуму: Топаз», «Тіовіт Джет», «Скор»;
- проти кліщів: «Ніссоран», «Оберон», «Актелік»;
- проти сірої гнилі (особливо у вологу погоду): «Світч», «Хорус», «Тельдор».
Не обприскуйте виноград під час цвітіння, це може пошкодити пилок і завадити зав’язуванню ягід. Усі обробки потрібно завершити до розкриття квітів.
Підживлення винограду після цвітіння
Коли цвітіння завершилось і почався ріст ягід, виноград потребує підживлення для формування повноцінного грона. Найкращий час через 7-10 днів після цвітіння. Важливо дати рослині не лише макроелементи, а й мікроелементи для підтримки імунітету.
- фосфор допомагає зав’язям розвиватися;
- калій сприяє наливу ягід і накопиченню цукру;
- магній покращує фотосинтез;
- бор, цинк, марганець підтримують імунітет, якість ягід і запобігають стресам.
Як підживлювати:
- кореневе підживлення – рідкий розчин під кущ;
- позакореневе обприскування – вранці або ввечері, щоб не обпалити листя.