Важливо обирати такі методи обробки, які не зашкодять бджолам та іншим запилювачам

У травні сад потребує регулярного догляду, адже саме в цей період активно розвиваються хвороби та з’являються шкідники. Водночас більшість рослин починає цвісти, тому важливо обирати такі методи обробки, які не зашкодять бджолам та іншим запилювачам. УНІАН розповідає, якими препаратами слід обробити сад у травні.

Чим можна обприскувати дерева, коли вони цвітуть?

Коли на деревах розпускаються бутони, навколо з’являється багато комах. Окрім корисних бджіл, прокидаються також й личинки шкідників, тому це чудовий період для боротьби з ними. Проте обробка саду під час цвітіння не має зашкодити запилювачам, тому стандартні інсектициди не підійдуть.

Замість хімічних препаратів зараз рекомендується використовувати біологічні бактерициди. Це екологічно безпечні засоби, які вибірково діють на патогенні організми. При цьому для комах, птахів білок та інших тварин вони не шкідливі.

На ринку представлений великий перелік засобів, тому обирайте саме той препарат, який підійде вам. Обраний препарат готуйте згідно з інструкцією виробника. Зазвичай такий засіб потрібно розводити у воді та розприскувати на стовбури та крони дерев. Подібну процедуру бажано проводити рано вранці або пізно ввечері.

Якщо ви не хочете використовувати покупні препарати, можна спробувати народні засоби. Багато садівників використовують часниковий настій, що знищує попелицю та грибок. Для нього пропустіть 200 грамів часнику через м’ясорубку, залийте літром теплої води та залиште на дві доби. Процідіть розчин, розведіть ще 10 літрами води та обробіть сад.

Також ви можете створити натуральний інсектицид із золи. Склянку попелу всипте у 10 літрів окропу, настоюйте добу і процідіть. Потім додайте 50 грамів дрібно натертого господарського мила, після чого щедро обприскайте рослини.