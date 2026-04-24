Саме такі варіанти найкраще підходять для початківців

Правильний вибір сорту – один із головних кроків до щедрого врожаю. Деякі гібриди вирізняються не лише високою продуктивністю, а й здатністю витримувати несприятливі умови та потребують мінімального догляду. Саме такі варіанти найкраще підходять для початківців. Які сорти обрати, розповідає «Наша дача».

Найкращі гібриди для різних умов

«Бйорн» добре підходить для вирощування у теплицях. Він формує одразу кілька плодів у вузлі, що забезпечує високу врожайність. До того ж рослина не потребує складного формування та стабільно плодоносить навіть у складних умовах.

«Арктика» стане вдалим вибором для відкритого ґрунту. Це ранній гібрид, який швидко дає перші плоди. Огірки мають рівну форму, приємний смак і не гірчать, що робить їх універсальними для вживання.

«Мадрлен» поєднує гарний вигляд і відмінні властивості для консервації. Плоди зберігають форму та текстуру, тому чудово підходять як для свіжих страв, так і для заготовок.

«Кібрія» давно зарекомендувала себе як надійний і стабільний варіант. Вона дає рівномірний урожай і відзначається класичним смаком, який цінують багато городників.

«Мадейра» – сучасний гібрид, що добре переносить прохолодні умови та стійкий до хвороб. Він не потребує складного догляду, тому стане хорошим вибором для тих, хто тільки починає займатися городом.