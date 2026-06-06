Зрілий компост вважається одним із найкращих варіантів для червневого підживлення

На початку літа малина переходить у фазу активного розвитку та підготовки до плодоношення. Саме в цей період рослина потребує достатньої кількості поживних речовин, які впливають не лише на розмір ягід, а й на їхній смак, аромат та лежкість. Чим підживити кущі, пише Deccoria.

Якщо навесні головну роль відіграє азот, що стимулює ріст пагонів і листя, то в червні на перший план виходять калій, фосфор, магній і кальцій. Вони сприяють формуванню зав'язей та допомагають рослині накопичувати поживні речовини для майбутнього врожаю.

Яких помилок варто уникати

Надмірне внесення добрив може завдати малині більше шкоди, ніж користі. Особливо обережно слід ставитися до азотних підживлень наприкінці весни та на початку літа. Надлишок азоту стимулює ріст зеленої маси, але водночас зменшує кількість ягід.

Також важливо пам'ятати, що малина найкраще почувається у слабокислому ґрунті. Надлишок кальцію здатний змінити кислотність землі, що негативно вплине на розвиток кущів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ще одна особливість культури – чутливість до хлору. Тому для підживлення рекомендується використовувати лише безхлоридні добрива.

Органічні підживлення для щедрого врожаю

Багато садівників віддають перевагу натуральним добривам, які не лише живлять рослини, а й покращують структуру ґрунту.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Зрілий компост вважається одним із найкращих варіантів для червневого підживлення. Він поступово віддає поживні речовини та допомагає зберігати вологу біля коренів.

Корисними також є настої живокосту та бурачника. Вони містять важливі мікроелементи та підтримують здоровий розвиток кущів. Перед використанням такі настої обов'язково розводять водою.

Не менш популярним засобом є висушена кавова гуща. Вона збагачує ґрунт органічними речовинами та допомагає підтримувати оптимальну кислотність.

Для підживлення малини часто використовують і бананову шкірку. Після висушування та подрібнення її вносять під кущі як джерело калію, який необхідний для формування солодких і соковитих ягід.

Коли варто використовувати мінеральні добрива

Спеціалізовані мінеральні суміші доцільно застосовувати лише тоді, коли рослини демонструють явні ознаки нестачі поживних речовин. Якщо кущі здорові, мають гарний вигляд і регулярно отримують органічні підживлення, додаткові мінеральні препарати зазвичай не потрібні.