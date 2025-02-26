Перед застосуванням добрив важливо правильно дозувати їх

Підживлення малини – це ключовий момент у догляді за цією культурою, який може значно вплинути на кількість і якість врожаю. Правильний вибір добрив допоможе рослинам розвиватися здоровими і сильними. Важливо знати, які поживні речовини потрібні малині в різні сезони, щоб підтримати її ріст і плодоношення. «Сенсація» пише, які добрива найкраще використовувати для досягнення максимального результату.

Весняне підживлення

Для того, щоб малина добре росла і дала великий урожай, потрібно забезпечити її необхідними поживними речовинами. Весна вже на підході, і саме час подбати про правильне харчування для рослин. Вибір добрив відіграє важливу роль: вони повинні містити всі необхідні елементи для активного розвитку малини.

Для весняного підживлення найкраще використовувати азотні добрива, адже вони стимулюють ріст молодих пагонів і листя. Однак, не менш важливими є фосфор і калій, які сприяють розвитку кореневої системи та збільшенню кількості плодів. Також варто подбати про магній, залізо і бор для комплексного харчування рослини.

Зазвичай для весняного підживлення використовуються мінеральні добрива з високим вмістом азоту, такі як аміачна селітра, сечовина або азофоска, що швидко засвоюються рослинами. Окрім цього, добре підходять багатокомпонентні добрива, що містять фосфор та калій.

Органічні добрива

Органічні добрива, зокрема перепрілий гній та компост, є природними джерелами поживних речовин для малини. Гній має забезпечити рослину необхідними мікроелементами, а компост поліпшує структуру ґрунту, збагачуючи його гумусом і мінеральними речовинами.

Правила застосування добрив

Перед застосуванням добрив важливо правильно дозувати їх, адже надлишок може призвести до погіршення стану рослини, зокрема пожовтіння листя. Добрива слід рівномірно розподіляти навколо кущів, уникаючи їх контакту з пагонами, щоб не викликати опіки. Після внесення добрив їх потрібно ретельно перемішати з ґрунтом і добре полити.