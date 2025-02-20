Обрізка малини є важливою процедурою для стимулювання росту нових пагонів

Для отримання багатого та якісного врожаю необхідно дотримуватися правильних агротехнічних заходів. Навіть досвідчені садівники можуть припуститися помилок, які негативно впливають на врожайність малини. Best home ideas пише про три основні помилки, яких слід уникати.

1. Неправильний час обрізки кущів.

Обрізка малини є важливою процедурою для стимулювання росту нових пагонів та підвищення врожайності. Однак проводити її відразу після плодоношення не рекомендується. Оптимальний час для обрізки – після завершення руху соку або навесні, коли рослина перебуває в стані спокою. Такий підхід мінімізує стрес для куща та сприяє кращому відновленню.

2. Внесення органічних добрив у спекотний період.

Внесення органічних добрив, таких як перегній, під час спеки може негативно вплинути на кореневу систему малини. Рекомендується вносити органіку після зниження температури повітря, але до середини серпня. Також можна проводити підживлення після завершення руху соку, але до появи снігу. Це дозволяє пагонам встигнути задерев'яніти та підготуватися до зими.

3. Недостатнє мінеральне підживлення.

Мінеральні добрива необхідні для забезпечення рослини всіма необхідними елементами. Важливо вносити азот, фосфор та калій у рівних частках або зменшити кількість азоту. Підживлення слід проводити до середини або кінця серпня, щоб пагони мали достатньо часу для підготовки до зими.

Уникнення цих поширених помилок допоможе забезпечити здоровий розвиток малини та отримати багатий врожай у наступному сезоні.